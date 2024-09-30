賴清德民調下滑是因柯文哲案紅利消失？沈富雄曝關鍵

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《美麗島電子報》董事長吳子嘉在節目《關鍵時刻》搶先曝光《美麗島電子報》9月份國政民調，總統賴清德滿意度從8月的54.4％下滑到9月的50.8％，信任度從8月的58.9％下滑到9月的52.5％，不信任度從30.3％上升到38.3％。對此，前立委沈富雄認為，賴清德民調下滑，是因為蜜月期差不多結束了，不見得是因為辦民眾黨主席柯文哲案的紅利消失。沈富雄29日在節目《TVBS戰情室》中指出，民進黨就像霸道橫行、肚子沒有蟹膏的螃蟹黨，賴清德的民調之所以下滑，不見得是柯文哲案的紅利已經完全消失，而是因為蜜月期差不多結束了。沈富雄續指，民進黨靠著抗中和肅貪，就可以吃不完，同時他們也知道國民黨的弱點在哪，因此有恃無恐。民進黨只要稍懂政治技巧，在該軟的地方放軟一些軟，國民黨就完全措手不及。沈富雄舉例，像行政院長卓榮泰把態度放軟，去找立法院長韓國瑜喝咖啡，國民黨就退到說「我們只計較原民的補償及公糧的補貼」，這樣看來，整個總預算的卡關，國民黨是輸的。