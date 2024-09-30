首屆原民語司儀培訓台中場落幕 古馨妤師徒制績優奪冠

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▲古馨妤以師徒制報名參加，成績優異獲得第一名。（圖／原語會提供）

▲原住民族語言司儀人才培力，臺中場培訓課程圓滿完成並頒發結業證書。（圖／原語會提供）

▲原住民族語言司儀人才培力，臺中場培訓課程圓滿完成並頒發結業證書。（圖／原語會提供）

《國家語言發展法》通過之後，臺灣原住民族的語言也成為國家語言， 在許多大型論壇及活動中，華語搭配原住民族語的雙語主持成了趨勢。為此，原語會推動首屆「原住民族語言專業司儀人才培力」課程，培訓原住民族語言司儀人才，台中場共有30餘人參加，3/1學員不到30歲，「人才年輕化」成為亮點之一，其中古馨妤以師徒制報名，成績優異獲得第一名。首屆「原住民族語言專業司儀人才培力」課程，將在全台各地舉辦六場，臺中場共有 30 餘人報名，錄取 15 人，接近 1/3 學員為 30 歲以下，並有中高級以上族語能力。另超過一半是首次參加原語會辦理的族 語專業人才培訓工作坊，人才年輕化及首參化成為台中場亮點。。Mayaw.Kumud 董事長致詞表示，本次培力課程學員很不簡單，完整呈現渲染族語的魅力，這次臺中場首見師徒制的學員共同報名參加，由資深老師帶領年輕人，讓族語往下扎根。他期許未來有更多學員能努力學習，一起用聲音渲染原 住民族語言之魅力。而經過四天共 24 小時的培力課程，表現優異的 Samingaz Takiludun 古馨妤獲得第一名，她邀請一起來參與培訓課程師徒制的老師 Ali Istanda 胡梅芳一起上台分享這一份榮耀，感謝老師這一路上的母語教導。原語會表示， 113 年度族語司儀培力計畫也將陸續於屏東及花蓮等地展開課程。課程內 容包含司儀基礎概念及核心工作價值、司儀應具備之基本技巧、個案實務經驗 分享、口語表達及聲音訓練與情緒控制、肢體語言及儀態訓練、臨場反應與思 考邏輯訓練、族語司儀用語精進課程等，課程總時數共計 24 小時。原語會期盼透過培力全方位之族語司儀人才，提升各式典禮及活動場域族語能見度，更能促使大眾認識、理解並進而產生主動學習族語之動機，並視傳承族語為己任。同時原語會以培訓族語活動專業司儀人才為核心，培育新一代族語司儀人才為目標，冀望補足現今族語司儀人稀缺的窘境。