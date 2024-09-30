泰國宣佈翻拍「鬼家人」！《金孫》男主角出演　文策院赴泰交流

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國片「關於我和鬼變成家人的那件事」（以下簡稱「鬼家人」）在台灣斬獲佳績，甚至在Netflix上推出衍生劇《正港分局》，如今泰國宣布將翻拍該片並命名為《The Red Envelope》，並由泰國賣座電影《金孫爆富攻略》男主角Billkin擔綱演出。我國文策院自從26日起在泰國曼谷連續3天舉辦台灣電影週Taiwan Movie Week，讓台灣電影前進泰國。「鬼家人」導演程偉豪、監製金百倫、「正港分局」導演殷振豪出席座談會，而「淒厲人妻」導演班莊比辛達拿剛（Banjong Pisanthanakun）也現身放映會。泰國製片方在26日公布泰國版「鬼家人」片名為《The Red Envelope》，並由「金孫爆富攻略」男主角Billkin、泰國人氣青春劇集「以你的心詮釋我的愛」男主角PP Krit搭檔演出，釋出的電影概念照讓人十分期待。班莊比辛達拿剛將擔任泰國版「鬼家人」監製，他表示，第1次看電影就覺得題材很新鮮，有恐怖元素也談論同性議題，「泰國一直以來也有恐怖類型，也有同性類型的作品，但台灣居然先想到將兩種元素結合，我覺得如果這個題材作為泰國版，一定會有不同的味道，所以回泰國就馬上跟百倫聯絡了。」