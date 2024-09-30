台積電跌逾20元再度失守千元！台股早盤挫200點　傳產股逆勢上揚

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台北股市今（30）日早盤挫逾200點，台積電失守千元，下跌超過20元，最低來到978元。其他龍頭股同步回檔，電子股熄火，傳產股則逆勢走高。美國股市上週五（27日）漲跌互見，其中，道瓊指數上漲137點，漲幅0.33%，收在42313點，再寫歷史新高。AI晶片大廠輝達下跌2.13%，讓那斯達克指數承壓跌70.7點，或0.39%，收在18119點；標普500指數跌0.13%，收在5738點；費城半導體指數跌1.76%，收5217.23點；台積電ADR重挫4.74%，收在177.97美元。台北股市今日開低走低，加權指數以22643點開出，早盤下跌200點，一度跌至22586點；權王台積電開低後震盪，一度下跌20元至978元；其餘半導體龍頭股同步回檔，聯發科跌30元至1230元，鴻海也稍有拉回，跌2元至190元，台達電跌逾1.6%，最低跌至389.5元。電子股熄火，傳產股逆勢走高。其中，鋼鐵股上揚，中鋼漲回23.6元，海廣、威致勁揚6至8%；散裝航運族群也強勢，中航、新興、慧洋、裕民、台航上漲1至3%，但貨櫃三雄震盪回測，長榮、陽明下跌超過3%，萬海大跌6%以上；玻璃陶瓷股漲逾4%；上週大漲的陸港股ETF也持續發威。