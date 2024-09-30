民眾黨支持度比8月還高穩了？黃揚明曝民進黨擔心這件事

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民眾黨主席柯文哲因捲入京華城弊案遭羈押禁見，不過《美麗島電子報》董事長吳子嘉在節目《關鍵時刻》搶先曝光《美麗島電子報》9月份國政民調，民眾黨好感度25.6％，比8月份還高，且雖然有過半民眾相信柯文哲會坐牢，但柯文哲的鐵粉，20到30歲的族群，支持度還是相當穩。對此，黃揚明分析，從目前看來，民眾黨的支持者並沒有回流到民進黨，而民眾黨維持固定基本盤，不見得對民進黨有利。黃揚明29日在節目《新聞大白話》指出，所有9月份民調顯示，民眾黨支持度下滑速度都在減緩，甚至在《美麗島電子報》民調，民眾黨支持度比8月還高。黃揚明表示，這代表民眾黨用「政治迫害」去營造整個案件氛圍，這個策略是正確的，讓支持者不會流失、同仇敵愾。黃揚明續指，若是「政治迫害」，那當然要怪執政黨，當執政黨變成一個箭靶，總統賴清德看到數據，就會知道不要讓民進黨在該案扮演過多的角色，回歸司法偵辦。而民進黨本來希望民眾黨的支持者，可以回流到過去傳統綠營，但現在看來沒有，這是民進黨擔心之處；而維持固定的基本盤，不見得對民進黨有利。