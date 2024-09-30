球迷傳訊情勒沒看鏡頭！小龍女躲廁所哭　賴可氣問：啦啦隊會通靈

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▲球迷不爽鏡頭沒被看「傳訊情勒」，女神賴可爆氣：「啦啦隊都會通靈。」（圖／翻攝賴可Threads）

▲芮妮沮喪發文，盡全力做到最好，賴可力挺小龍女同事。（圖／翻攝賴可Threads）

▲成員星岑也應援發文，希望球迷不要情勒女孩們。（圖／翻攝星岑IG）

中華職棒味全龍在昨（29）日舉行今年最後一場大巨蛋賽事，啦啦隊小龍女全上場應援，成員賴可在Threads（脆）發文，透露中場一回休息室看到同事躲在廁所哭，原因是收到球迷傳來一堆訊息情勒，讓她大傻眼，直呼球迷的臉都被鏡頭遮住，無法分辨誰是誰，「當啦啦隊都會通靈？」賴可在Threads（脆）發文，指出有同事收到粉絲傳的情勒，原因是剛才幾局「沒看他鏡頭」，她認為：「專心應援才是第一優先，台下也不只你一個球迷，何況你位置也不在人家正前方，確定是真的粉絲。」網友看到也紛紛留言應援，「不要理這些不理性粉絲」、「會提出這要求就不是粉絲」。賴可口中的同事，就是芮妮，她也發文表示，「我不知道我今天的表現好不好，但能確定的是我在任何事情上，都想盡全力地做到最好。希望大家能體諒我們在舞台上的時候，無法顧及每一位粉絲的鏡頭，有任何鏡頭拍我的時候，我也是真的感到珍惜且開心。發生這件事情我也覺得難過，因為這也是在大巨蛋的最後一場例行賽了。」賴可力挺芮妮照顧她的情緒外，成員星岑也在Instagram發文表示，人這麼多，沒看到是很正常的，「希望球迷們不要情勒我們女孩，我們是啦啦隊，在球場上帶動大家一起應援為球隊加油，不是有義務一定非看誰的鏡頭！」此事掀起不少討論，球迷也自動發文，認為要改進觀念。