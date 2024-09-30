洋基「法官」Judge本季58轟睽違20年又創大紀錄！齊名Barry Bonds

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美國職棒大聯盟（MLB）紐約洋基隊今（30）日例行賽最終戰在主場迎戰匹茲堡海盜，「法官」Aaron Judge此戰休兵，本季以58轟作收，拿下大聯盟全壘打王，此外Judge本季長打率高達 .701，成為2004的Barry Bonds後，首位以7成長打率結束賽季的選手，表現實屬恐怖。Judge本季繳出58轟、144分打點、上壘率0.458、長打率0.701、OPS1.159，上述數據都是聯盟第一，根據MLB數據專家Sarah Langs統計指出，Judge成為繼2004年的Bonds後，首位以7成長打率結束賽季的選手。同時也是繼1996的Mark McGwire後，美聯第一位以7成長打率結束賽季的選手，此外Judge成為繼1956的Mickey Mantle後，洋基隊史首位單季繳出7成長打率的選手。