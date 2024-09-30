《黑暗榮耀》宋慧喬媽媽朴志雅去世！腦出血送醫不治　享年52歲

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▲朴志雅在凌晨因為腦出血送醫不治離世。（圖／Billions）

▲朴志雅出道21年，演出過多部電視劇、電影作品。（圖／Billions）

在韓劇《黑暗榮耀》中，飾演文同珢母親鄭美熙的演員朴志雅，在今（30）日驚傳過世，她因為突發腦出血送醫急救，不敵病魔離世，享年52歲。經紀公司將消息公開後，引發外界震驚不已。朴志雅的所屬經紀公司Billions發布聲明：「在此向大家傳達非常心痛和惋惜的消息，演員朴志雅因為腦梗塞暈到送醫，於今日凌晨2時50分不敵病魔，終年52歲。」公司表示將永遠銘記朴志雅熱愛演技的熱情，並再次對故人表達深切的哀悼，謹祝故人冥福。而靈堂設在首爾峨山醫院殯儀館2號室，預計10月2日上午10點出殯。朴志雅在《黑暗榮耀》中，飾演女主角文同珢（宋慧喬飾）的媽媽鄭美熙一角，劇中她為了利益再三利用女兒，對遭受學校暴力的女兒置之不理，在學校得到賠償金後潛逃，又在需要錢的時候現身撒野，朴志雅精湛演出瘋癲的酒精中毒者，壓倒性的演技成為話題。出道21年的演員朴志雅原是劇團出身，2002年通過電影《殺越海防禁室》出道，在電影《奇談》中飾演鬼魂，給觀眾留下了深刻的印象。出演過的作品有電視劇《Doctors》、《Good Wife》、《理判事判》、《客：The Guest》、《紅丹心》、《Cleaning Up清潔工》；電影《雙面君王》、《鬼病院：靈異直播》、《屍落之城》、《陰櫥》等。