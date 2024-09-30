大谷翔平達成112年未有之成就！「40盜全壘打王」死球時代後首人

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MLB美國職棒大聯盟洛杉磯道奇今（30）日在例行賽最後一場出戰科羅拉多落磯隊，日籍球星大谷翔平此役4打數1安打，道奇終場以2：1贏球，本賽季例行賽落幕。這一季大谷總計打出「54轟59盜」的全壘打和盜壘數字，成為史上第5位拿下聯盟全壘打王、同時盜壘超過40次的球員，而且是時隔112年再次有人達成此紀錄。本季例行賽，大谷翔平敲出領先國家聯盟的54發全壘打，並盜壘超過 40次（59次）。自1900年以來唯一達到此條件的球員是1903年的Jimmy Sheckard（9轟67盜），1909年的Ty Cobb（ 9轟78盜）和同年的Red Murray（7轟48盜）、1912年的Tristram Speaker（10轟52盜）之後，112年來第5位做到這一點的球員。過去的4位球員都是「死球時代」（Deadball Era）的球員，當時的規則和競技條件和近代有所差距，如此更映襯出大谷翔平本季的成就有多驚人。道奇隊今天結束例行賽，在比賽後大谷被問到最難忘的時刻，他說：「有很多記錄之類的事情，但對我來說最棒的事是能夠持續一整年的表現。對於照顧我的人也是如此，我要感謝所有支持我的人。」近距離見證大谷翔平「54轟54盜」賽季的達成，道奇道奇主帥Dave Roberts今天受訪時感嘆：「讓我感到訝異的是，即使在人們期待很高的比賽中，他也能打出優異的表現。」「我甚至無法想像如此高度的期望會給他帶來多大的壓力，但他非常專注在準備和工作上。」對於大谷翔平在賽季尾聲的大爆發，Roberts表示：「在過去的一個月裡，翔平確實展現了他在高度專注下，他可以有多好。他對好球帶的控制，現在達到了另一個水平，盜壘也一樣，我從來沒有見過這樣驚人的效率。他全年只缺席了3場比賽。如果他持續打球，他可以擊球數接近 700 次。」