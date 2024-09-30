民眾黨回穩了？最新民調曝「好感度高於上月」　這族群態度分歧

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《美麗島電子報》今（30）日公布9月國政民調，民眾本月對民眾黨好感度，有25.6%對民眾黨有好感，比上月增加3.7個百分點，60.3%對民眾黨表示反感，比上月減少5個百分點。《美麗島電子報》最新民調顯示，民眾本月對第2大在野黨民眾黨好感度而言，25.6%對民眾黨有好感，其中包括2.8%很有好感、22.8%有些好感，比上月增加 3.7個百分點；60.3%對民眾黨表示反感，包括29.1%很反感、31.2%有些反感，比上月減少5個百分點，未明確回答有14.1%。上月調查前民眾黨爆發大選政治獻金錯帳風波與危機處理接連失當，民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉犯數案已列被告偵辦，以致上月民眾黨的反感創新高、好感創新低，台北地院在9月5日裁定柯文哲收押禁見。本月下旬立院開議後國內政局聚焦朝野角力，柯文哲案對民眾黨影響看似緩解，但其實尚未脫離前述風暴。經交叉分析，可以看到僅民眾黨支持者對民眾黨有好感的高於反感，81.9%比12.8%，其餘各群民眾絕大多數壓倒性的對民眾黨反感，尤其不分性別、或新北市與中彰投及高屏和基宜花東離島、或50歲以上、或專科以下學歷、或泛綠民眾等群約超過6成對民眾黨反感，愈年長或學歷愈低民眾對民眾黨愈反感，而中立民眾25.0%對民眾黨有好感、46.5%反感。此外，值得注意是20至29歲民眾本月對民眾黨反感仍高於好感，但是態度更分歧，本月以48.8%比43.9%，上月則是45.6%比38.3%，至於信任柯文哲的民眾，68.1%對民眾黨有好感、18.8%反感，不信任柯文哲的民眾則有81.1%對民眾黨反感。該民調由戴立安問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查範圍為全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。調查時間9月24日至9月26日，由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。成功完訪1076人（住宅電話752人、行動電話324人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。