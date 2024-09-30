李文宗被押民眾黨急切割　簡舒培酸「不如切割柯文哲一了百了」

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檢廉追查京華城弊案，上週六收押民眾黨主席柯文哲競總財務長李文宗跟威京子公司鼎越開發前董座朱亞虎。民眾黨秘書長周榆修昨表示，李文宗已被開除、不是黨員，盼北檢有多少證據就辦多少。民進黨北市議員簡舒培今（30）日大酸民眾黨使出切割術，又把所有的錯推到李文宗一人身上，她建議民眾黨，與其切割李文宗、不如切割柯文哲「一了百了」。台灣民眾黨秘書長周榆修昨針對李文宗被收押一事表示，他已被開除不是黨員。此外還有媒體報導，民眾黨內人士昨稱創立木可公司、眾望基金會都是李文宗的點子。北市議員簡舒培今天受訪時表示，民眾黨現在使出切割術，把所有的錯全部都切給李文宗，好像有收賄都是李文宗的錯。但其實不管木可、眾望是誰的點子，「實際受益者就是柯文哲」。簡舒培建議民眾黨，「與其切割李文宗，不如乾脆切割柯文哲，才能夠一了百了。」簡舒培另提到，北院聲押裁定書有披露，檢方認為李文宗若在外可能會勾串共犯，顯見還有未曝光的共犯在外，大家都對黃珊珊在京華城案的角色有質疑，「可能共犯是不是黃珊珊？就要等檢察官進一步報告」。