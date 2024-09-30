山陀兒發威！台9線土石流坍到路面　蘇花路廊今預警封閉

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第18號中度颱風「山陀兒」暴風圈持續逼近台灣，蘇花路廊崇德路段邊坡發生土石流，坍流到路面，公路局已於清晨搶通，但今（30）日蘇花路廊仍實施預警性封閉。公路局說明，蘇花路廊和仁至崇德路段受山陀兒颱風外圍環流影響，台9線164.5k崇德路段山區發生短時強降雨，沖刷高位邊坡發生土石流，公路局東區養護工程分局南澳工務段預先部署進駐人員、機具於雨勢稍緩立即進行搶修作業，道路於4時即將搶通單線時，上邊坡再度發生土石泥流持續坍流至路面，待風雨停歇，於5時20分搶通，搶修機具、人員將持續進駐於兩端警戒待命，如有土石流坍方情形，將採即坍即清並由警戒人員引導通行，另台9線116k（東澳路段）受颱風外圍環流雨勢影響亦有發生落石情形，經進駐人員、機具即時清理，已於03時24分清理完成。公路局提到，受山陀兒颱風外圍環流強降雨影響，已造成和仁~崇德路段發生多處土石流災阻，其中匯德隧道北口進駐人員、機具已完成搶通作業，受困8車14人已勸離北返至和仁管制站。公路局指出，依據最新氣象情資預判，蘇花路廊上午過後將持續有強陣風及劇烈雨勢，考量蘇花路廊中午前後風雨加劇，山區道路致災風險潛勢提高，為維護用路人車安全，蘇花路廊蘇澳(台9線104K+130)至崇德(台9線165K+700)及台9丁線蘇澳至和仁路段，於今(30)日9時實施預警性道路封閉「只出不進」、中午12時封閉道路，後續將視颱風影響程度及道路狀況，另行公告恢復通行時間。公路局呼籲用路人，山區道路受地震影響，易發生落石，如遇豪雨或連續降雨，路況難以掌握，非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。