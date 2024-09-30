石破茂將任日本新首相！日經指數開盤重挫　一度跌1800點

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石破茂當選日本執政黨「自民黨」總裁，將成為新任日本首相。日股週一早盤重挫，日經225指數一度下跌超過1800點，跌幅超過4.6%，失守38000點。據日媒報導，石破茂計畫於10月9日解散眾議院，並於10月27日舉行國會大選。《NHK》指出，主張「貨幣寬鬆」、對升息持謹慎態度的經濟安全保障擔當大臣高市早苗，原本在27日的首輪投票中領先，帶動當天日股收高、日圓走軟；然而，選舉結果是石破茂勝出，局勢有了轉變。消息人士指出，選舉結果導致了拋售潮，投資人也密切關注石破茂先前曾提到的、有關金融所得稅的後續變化，以及他將如何影響日本央行的貨幣政策。