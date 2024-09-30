山陀兒海陸警齊發！全台旅遊景點封閉一次看　別衝海邊觀浪

我是廣告 請繼續往下閱讀

中度颱風「山陀兒」（Krathon，泰國提供）路徑持續向台灣逼近，中央氣象署今（30）日凌晨2時發布「海上陸上警報」，觀光署提醒，已請所屬國家風景區管理處落實防颱作業，並呼籲民眾在山陀兒颱風警報發布期間，隨時注意天氣預報，盡量避免外出及勿前往山區、海邊活動觀浪，以維護自身安全。中央氣象署發布中度颱風山陀兒(國際命名：KRATHON)海上陸上颱風警報，受颱風外圍環流影響，恐帶來瞬間強陣風及大雨，交通部觀光署，因應山陀兒海上颱風警報，交通部觀光署所屬國家風景區轄內經管旅遊景點預警性封閉及主辦活動取消或延期情形資訊如下：(1)東北角：龍洞灣海洋公園海泳區全園區、龍洞四季灣、福容貝悅飯店海水浴場、龜山島。(2)東管處：A.綠島：朝日溫泉、石朗、柴口、大白沙潛水區。B.臺東：小野柳遊憩區海濱步道。C.花蓮：石梯坪、石門休息區海濱步道。(3) 澎管處：小門鯨魚洞、大菓葉柱狀玄武岩、池西柱狀玄武岩、內垵沙灘、吉貝嶼西崁山及沙尾、北寮赤嶼摩西分海、望安網垵口、鴛鴦窟、及七美月鯉灣、雙心石滬等濱海步道。(4)縱管處：鯉魚潭潭東自行車道、羅山瀑布木棧道、羅山拱橋、白端拱橋、玉富自行車道舊鐵橋、泰平山、鹿野高台起飛場、利吉惡地步道及四格山步道。(5)茂管處：情人谷、茂林谷。(6)北觀處：湖海灣、汫水澳。(7) 雲管處：馬沙溝濱海遊憩區。(8)西管處 ：紅葉公園。(1) 西管處：10月2號曾文水庫峽谷音樂會記者會取消(擇日再辦理)。(2) 日管處：10月1日辦理台灣觀光成果風華展延至10月5日（星期六）舉行。。