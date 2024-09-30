山陀兒還在增強！日本氣象廳：已升大型強烈颱風　最新路徑預測曝

第18號中度颱風山陀兒逐漸接近台灣，日本氣象廳預測路徑將從台灣西南部登陸，接著貫穿台灣從東部地區出海，根據當地定義，山陀兒颱風30日凌晨已增強為「大型強烈颱風」。中央氣象署不排除山陀兒有升級為強颱的可能，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提到，山陀兒抵達台灣西南方時，將挑戰強烈颱風。
綜合日媒報導，山陀兒颱風30日凌晨3時以每小時15公里的速度向西移動，目前中心最大風速達45m/s，最大瞬間風速達60m/s，中心半徑130公里範圍內，風速超過每秒25米。由於日本定義最大風速大於等於44m/s、小於54m/s即達「大型強烈颱風」，日本氣象廳數據顯示，山陀兒颱風30日已增強為大型強烈颱風，預計還會持續變強。
日本氣象廳預測，山陀兒颱風將沿巴士海峽北上，暴風圈2日接觸台灣陸地，中心最大風速達45m/s，最大瞬間風速達65m/s，於2日凌晨至3日之間自台灣西南部登陸，接著貫穿台灣從東部地區出海，中心最大風速變30m/s，最大瞬間風速達45m/s，暴風圈將在3日接近沖繩。
臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早也發文，提到山陀兒颱風快速增強，目前已接近中颱上限，還在持續增強中，預計抵達台灣西南方時，將挑戰強烈颱風。山陀兒颱風通過恆春以南之後，就會慢速且大角度轉向，預計週三（10/2）清晨於高雄至屏東一帶登陸，提醒登陸熱區的高雄、屏東地區，以及長時間劇烈雨勢的花蓮、台東地區，提早做好防颱準備。
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日本氣象廳預測，山陀兒颱風將沿巴士海峽北上，暴風圈2日接觸台灣陸地，中心最大風速達45m/s，最大瞬間風速達65m/s，於2日凌晨至3日之間自台灣西南部登陸，接著貫穿台灣從東部地區出海，中心最大風速變30m/s，最大瞬間風速達45m/s，暴風圈將在3日接近沖繩。
臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早也發文，提到山陀兒颱風快速增強，目前已接近中颱上限，還在持續增強中，預計抵達台灣西南方時，將挑戰強烈颱風。山陀兒颱風通過恆春以南之後，就會慢速且大角度轉向，預計週三（10/2）清晨於高雄至屏東一帶登陸，提醒登陸熱區的高雄、屏東地區，以及長時間劇烈雨勢的花蓮、台東地區，提早做好防颱準備。
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