最新民調曝！柯文哲不信任度逾6成　過半民眾認為他會坐牢

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民眾黨主席柯文哲因捲入京華城弊案遭羈押禁見，《美麗島電子報》今（30）日公布9月國政民調，本月民眾對柯文哲信任度，有23.5%信任柯文哲，比上月微增 0.1個百分點，66.9%不信任柯文哲，比上月減少2.2個百分點。《美麗島電子報》9月國政民調顯示，詢問民眾「整體來講，您對民眾黨主席柯文哲是信任、或不信任」，結果23.5%信任柯文哲，其中2.7%很信任、20.8%還算信任，比上月微增0.1個百分點，66.9%不信任柯文哲，其中39.0%很不信任、27.9%有點不信任，比上月減少2.2個百分點，未明確回答的有9.6%。不過8月調查時間為8月21日至23日，當時尚未爆發柯文哲已在5月以4300萬元購買房地產並登記在個人名下，柯文哲並在9月5日被台北地方法院羈押庭裁定涉犯貪污治罪條例圖利罪嫌疑重大而已被羈押禁見至今。經交叉分析得見，僅民眾黨支持者對柯文哲的信任高於不信任，79.0%比18.4%，上月為77.3%比18.5%，其餘各群民眾壓倒性的不信任柯文哲，尤其中彰投和基宜花東離島、或 50 歲以上、或高中以下學歷、或泛藍與泛綠民眾等群超過7成不信任柯文哲，而愈年長或學歷愈低的民眾對柯文哲愈不信任，至於中立民眾55.0%不信任柯文哲、25.1%信任，上月 54.8%不信任、23.9%信任。此外，值得注意是20至29歲民眾本月不信任柯文哲的仍然高於信任，55.0%比41.3%，上月為53.2%比40.6%，30至39歲民眾有53.1%不信任柯文哲、36.1%信任，上月57.7%不信任、32.3%信任。而本月對民眾黨有好感的民眾62.5%信任柯文哲、28.9%不信任，上月73.8%信任、21.4%不信任，本月對民眾黨反感的民眾有90.0%不信任柯文哲，上月90.7% 。至於詢問民眾「民眾黨主席柯文哲擔任台北市長時的幾個案件正在偵辦中，柯文哲是被告已經收押。有人說柯文哲在賴總統任內會被判刑坐牢，也有人說柯文哲在台北市長任內沒有違法犯罪，您認為哪一項比較可能」，有54.3%認為柯文哲在賴清德任內會被判刑坐牢，17.0%認為柯文哲在台北市長任內沒有違法犯罪，比7月減少15.5個百分點，未明確回答有28.7%。該民調由戴立安問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查範圍為全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。調查時間9月24日至9月26日，由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。成功完訪1076人（住宅電話752人、行動電話324人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。