「最正童星」楊佩潔公開離婚原因　老公嫌睡衣太性感：看久沒感覺

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▲▼楊佩潔被要求睡衣樣式不能太性感，她只能改穿家居服睡覺，成為壓垮婚姻的最夠一根稻草。（圖／楊佩潔臉書）

▲▼楊佩潔認為無法跟老公牽手過一輩子，決定結束2年多婚姻。（圖／楊佩潔臉書）

「最正童星」楊佩潔7歲拍廣告出道，憑清新甜美的外型在演藝圈發展多年，知名作品為電視劇《女力報到－男人止步》，她2021年嫁給圈外男友孫先生，怎料，今年5月宣布離婚，楊佩潔近日上節目分享前段婚姻的摩擦，前夫對她規定甚嚴，會要求在家不能穿太暴露，連睡衣的款式都被糾正，理由竟然是「看久了會沒感覺」。楊佩潔在節目《女王大人》表示，可以理解結婚後會有些犧牲，但前夫認為她跟朋友聚會、喝酒的頻率太高，太過自由，沒有成為人妻的樣子，雖然和前夫同齡，不過楊佩潔形容另一半就像自己的「嚴師加爸爸」，管她的範圍很寬，如規定殺青酒幾點回家、去夜店只能待在固定的包廂，不能認識陌生人等。長久下來，楊佩潔的社交圈漸漸消失，最後只能和前夫的朋友外出，起初她還可以接受，但居家生活上，明明家裡只有夫妻兩人，前夫會不喜歡楊佩潔在家裡穿太裸露，曾經被指「妳的睡衣都太不規矩了」，原以為穿細肩帶、薄紗、蕾絲睡衣，若隱若現，老公會很開心，沒想到，對方竟說：「男生常常看女生都這麼性感，久了會沒感覺。」成為她決心離婚的關鍵。此外，楊佩潔說，前夫也會嫌在家裡跟朋友通電話、聊天，「不喜歡妳在家裡講電話，因為我喜歡安靜的家」，此舉嚴重切割她和閨密的關係，讓她感受到真的沒辦法跟對方過一輩子，也苦笑說：「結婚真的不要太甜蜜，我親身經歷，以後談戀愛再也不公開了！」