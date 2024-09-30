大谷翔平實在太狂！54轟59盜創百年紀錄　齊名多位大聯盟上古神獸

大谷翔平太狂！美國職棒MLB洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平，本季最終以「54轟59盜」的驚人表現結束例行賽，雖無緣完成55轟55盜的史詩級表現，但也成為大聯盟首位完成「50轟50盜」的選手，而大谷在本季全壘打和盜壘排行榜上，皆排在全大聯盟第二名，成為大聯盟百年來紀錄，與名人堂球星Ty Cobb、Honus Wagner齊名。此外，大谷在明星賽後繳出25轟36盜的表現，成為1933年明星賽後首位在下半季全壘打、盜壘排行榜都領先全聯盟的選手，上一位是今年過世的巨人傳奇球星Willie Mays，在1955年創下的紀錄。
大谷真的太狂 全能表現齊名上古神獸
大聯盟歷史上，只有兩位選手在例行賽結束後，能在全壘打和盜壘排行榜上皆位居第二名，這兩位選手分別是是1909年的Cobb和1908年的Wagner，兩位都是上古神獸等級，大谷也成為116年來首位達成此成就的選手。
此外大谷也是大聯盟史上第五位，在拿下單一聯盟全壘打王的同時還跑出40次盜壘的選手，同時也是112年第一位，前4位分別是1903年的Jimmy Sheckard、1909年的Red Murray、1909年的Ty Cobb以及1912年的Tris Speaker。
大谷在明星賽後繳出25轟36盜的表現，成為1933年明星賽後首位在下半季全壘打、盜壘排行榜都領先全聯盟的選手，上一位是今年過世的巨人傳奇球星Willie Mays，在1955年創下的紀錄。
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大聯盟歷史上，只有兩位選手在例行賽結束後，能在全壘打和盜壘排行榜上皆位居第二名，這兩位選手分別是是1909年的Cobb和1908年的Wagner，兩位都是上古神獸等級，大谷也成為116年來首位達成此成就的選手。
此外大谷也是大聯盟史上第五位，在拿下單一聯盟全壘打王的同時還跑出40次盜壘的選手，同時也是112年第一位，前4位分別是1903年的Jimmy Sheckard、1909年的Red Murray、1909年的Ty Cobb以及1912年的Tris Speaker。
大谷在明星賽後繳出25轟36盜的表現，成為1933年明星賽後首位在下半季全壘打、盜壘排行榜都領先全聯盟的選手，上一位是今年過世的巨人傳奇球星Willie Mays，在1955年創下的紀錄。