2758號決議朝野不同調　37.5%民眾認為應以「這名稱」回到聯合國

我是廣告 請繼續往下閱讀

9月20日立法院新會期開議，民進黨立院黨團即提出「聯大2758號決議案不涉台灣主權」聲明，國民黨、民眾黨立院黨團對此也各有主張。《美麗島電子報》今（30）日公布9月國政民調，有37.5%民眾認為應該以中華民國名稱回到聯合國，35.8%認為應該制定新憲法改國號為台灣再申請加入，另13.3%認為沒必要加入聯合國。《美麗島電子報》民調顯示，詢問民眾「1971年中華人民共和國加入聯合國，因此中華民國退出聯合國。您認為未來我們如果有機會加入聯合國，應該以中華民國的名稱回到聯合國，或是應該制定新憲法、改國號為『台灣』再申請加入，或是沒有必要加入聯合國？」調查結果 37.5%認為應該以中華民國名稱回到聯合國，35.8%認為應該制定新憲法改國號為台灣再申請加入，另13.3%認為沒有必要加入聯合國，未明確回答有13.4%。經由交叉分析，台北市、或40至49歲、或專科學歷、或民眾黨支持者與泛藍民眾等群，明顯傾向認為應以中華民國名稱回到聯合國，相對領先約超過12個百分點；至於30至39歲、或泛綠民眾等群，明顯傾向認為應該制定新憲法改國號為台灣再申請加入，相對領先約超過14個百分點，其餘各群民眾意見大致呈現非常分歧。另值得注意是泛綠民眾59.6%認為應制憲改國號台灣再加入、24.6%以中華民國名稱回到聯合國，泛藍民眾59.6%認為應以中華民國名稱回到聯合國、19.9%沒必要加入聯合國、10.2%制憲改國號台灣再加入。至於滿意總統賴清德執政的民眾50.9%認為應制憲改國號台灣再加入、30.0%以中華民國名稱回到聯合國。