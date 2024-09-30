六王大滿貫宣傳片出爐！Nadal變身紅土巨人　球迷：有1人像走錯棚

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「六王大滿貫」將成為 2024 年最賺錢的網球賽事之一，這一項賽事提供參賽的6位男子網壇明星每人至少120萬英鎊（約合台幣5074萬元）的出場費。近期相關宣傳片也出爐，融合科技、選手故事背景和文化，西班牙「紅土之王」Rafael Nadal化身巨大的紅土巨人，而塞爾維亞「喬帥」Novak Djokovic則是被狼群包圍的雪地武士，充分展現他的「狼性」，影片充滿話題性。由Djokovic和Nadal領銜，今年10月「六王大滿貫」將在沙烏地阿拉伯開打，這項新辦的網球賽事受到全球矚目，參賽者還有西班牙名將、溫布頓冠軍Carlos Alcaraz、義大利球王美國公開賽冠軍Jannik Sinner、俄羅斯前世界第一Daniil Medvedev 以及年輕的丹麥球星Holger Rune。參賽者皆是來自各國的網壇頂尖好手，打法風格也各有特色，賽事主辦方的宣傳影片也善用這一點，用一段約5分鐘影片，來描述這項比賽的精采程度。影片一開始Alcaraz站在沙漠之中和網球機器人交手，精準地擊敗敵人；之後Sinner用網球雕塑自己俊美的雕像，宛若在完成一件藝術品；Rune以維京海盜之姿登場，霸氣擊球；Medvedev則是騎著一隻熊怒吼，展現戰鬥民族血性；擁有14座法網單打冠軍的Nadal化身紅土巨人，展現他對該場地的支配；而Djokovic則是靜坐在雪地之中冥想，周圍都是狼群，隨後甦醒一擊將球打進王座之中。對此影片，網路上憑價兩極，有人認為太浮誇、內容荒謬：「笑到停不下來…」、「為什麼只有Alcaraz不符人設，其他人都和自己的國家和背景有關」；但也有很多人認為充滿創意又有趣，「Rafa是用紅土創造的，Novak像瑜珈修行者一樣在山裡冥想，Medvedev即使在宣傳片中也一點都不優雅」、「準確地描述了Rafa正手上旋球（彈跳高到離開了地球大氣層，但仍然能準確地落入球場）」、「不明白為什麼只有Alcaraz像是要去《電子世界爭霸戰》、卻走錯棚，而其他人都像在拍《黑暗靈魂》或《權力的遊戲》，但無論如何它看起來很酷！」「六王大滿貫」提供的獎金確實相當震驚，有報導稱每位參賽者將獲得120萬英鎊的出場費，而錦標賽冠軍將獲得480萬英鎊的獎金（約合台幣2.02億元）。作為比較，Alcaraz在溫布頓奪冠後獲得235萬英鎊的獎金。