林昀儒中國桌球大滿貫賽爆冷出局！恐跌出世界前10　教練說明原因

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▲WTT（國際桌總）公布最新世界排名，台灣小將「柚子」高承睿在澳門冠軍賽爆冷殺進4強，一舉上升8名，來到生涯最佳的世界排名第22名。（圖／翻攝自WTT官網）

林昀儒累了？台灣桌球好手「小林同學」林昀儒，自從巴黎奧運之後參加賽事，似乎遇到狀況不佳情況，不但世界排名掉到第10，昨（29）日在世界桌球職業大聯盟（WTT）中國大滿貫賽，首輪就敗給戰瑞典好手卡爾伯格（Anton Kallberg），遭到淘汰，WTT大滿貫賽首度在中國北京舉行，賽事總獎金高達200萬美元(約新台幣6380萬)，單、雙打冠軍可獲2000分的積分。台灣一哥林昀儒位列男單第9種子，64強面對世界第24的瑞典好手卡爾柏格，雙方過去4次交手，都由林昀儒取勝，最近1次兩人相遇，就是9月初的澳門冠軍賽，當時林跟他在16強碰頭，結果林昀儒以直落3過關。不過兩人昨日再戰，林昀儒狀況陷入低檔，不但陷入苦戰，在對手頻頻搶分下，林昀儒最後以3:11、4:11連掉了2局，最終逆轉未果，以總局數2:3爆冷首輪落敗。林昀儒目前排名世界第10，積分為2610，後面還有兩名德國好手邱黨、Patrick Franziska虎視眈眈，林昀儒本周排名恐跌出前10。此外，世界排名22位的「柚子同學」高承睿在中國大滿貫賽首場，遭遇世界第29的法國名將高齊(Simon Gauzy)，兩人鏖戰了5局才分出高下，最終高承睿以3:2逆轉晉級。