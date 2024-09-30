中國救市題材超火熱！陸港股ETF狂飆　這7檔強勢演出

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中國大陸為穩定經濟、救股市，接連出招，估可推動進口需求，散裝航運在缺船、搶艙2大利多推升下，行情持續向上，國內各大航商業績可望受惠，今（30）日台股散裝航運族群表現漲跌不一，陸港股ETF繼27日爆量大漲後，持續發威，7檔強勢演出，中信中國50正2一度亮燈漲停。台北股市今日開低走低，加權指數以22643點開出，早盤挫逾200點，一度跌至22586點。台積電失守千元，下跌超過20元，最低來到978元。其他龍頭股同步回檔，電子股熄火，傳產股則逆勢走高。散裝航運族群表現漲跌不一，中航、新興、慧洋、裕民、台航上漲1至3%，但貨櫃三雄震盪回測，長榮、陽明下跌超過3%，萬海大跌6%以上。中國人行24日大動作宣布降準、降息、降存量房貸利率與房貸頭期款比例等多項貨幣寬鬆措施，陸港股ETF上週受惠於此紛紛大漲，今日持續發威，富邦上証正2、元大滬深300正2、國泰中國A50正2勁揚超過6%，富邦恒生國企正2、復華香港正2、中信中國高股息漲約3至5%以上；中信中國50正2一度漲停。台股27日交易量前10大熱門股中，陸股ETF就佔了4檔，其中包括元大滬深300正2、富邦恒生國企正2、中信中國50正2以及中信中國高股息。