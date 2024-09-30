名家論壇》邱師儀／那些看不起川普的共和黨人們

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講到川普的失人和，大家都有一定的印象，包括他的國安顧問波頓(John Bolton)、國防部長瘋狗馬提斯(Jim Mattis)、國務卿提勒森(Rex Tillerson)後來都跟川普鬧翻了。波頓在今年初說「川普就是一個自私的人，只會挾怨報復但對於中國與俄羅斯兩個主要敵人卻百般討好」。馬提斯則說「川普對美國憲政來說是一大威脅」。提勒森則是在卸任後說「川普對於國際事務、世界史與美國史非常無知，你很難跟他對話！」而就算沒有公開翻臉，這些川普團隊的人也會在卸任後留下點什麼文字記錄來為自己明哲保身，例如前國安顧問麥馬斯特(H.R. McMaster)出書爆料川普與普丁的眉來眼去，也提到川普當初責備北約的軍費問題根本就是脫稿演出。但以上這些都是川普在2016年當選總統之後、跟他共事過而鬧翻的前朝官員例子，但也許更多人已經忘了在川普旋風之前，共和黨人是怎樣看不起川普的？這些對於川普的鄙視，尤其發生在2016年川普參選之際，當時不只是華府政治菁英把川普當成局外人，就連共和黨的自家人都覺得川普紅的莫名其妙。但也正是因為這些「來自天龍國的鄙視」，激發了右翼的民粹風潮，最後推翻了共和黨建制派花了數百年所建構的「知識右」傳統。縱使連華府的共和黨菁英也會看不起川普，是因為他們原本以為像這樣的極右民粹政客，過去也不是沒有發生過。例如一九六零年代阿拉巴馬州的前州長華勒斯(George Wallace)也曾想選過總統，但後來仍敗下陣來，頂多就是在南方幾個州紅一陣子罷了，沒想到2016年時川普不但選上總統開始大鬧天庭，也成功扭轉了共和黨的結構，讓溫和派共和黨必須聽命於極右共和黨的領導。最早看不起川普的共和黨建制派代表性人物，是亞利桑那州資深參議員麥肯(John McCain)，他曾代表共和黨參選2008年的總統，不幸已於2018年因腦癌過世。麥肯在川普剛要崛起時就曾說過川普就只是個追著錢跑的生意人，同時也暗諷川普在越戰時逃兵，麥肯還說川普的支持者都是瘋狂派。這些談話當然讓川普很不爽，川普隨後反擊麥肯實際上「根本就不是什麼戰爭英雄，他是因為被俘才成為戰爭英雄的，那些沒被俘的人才真正厲害。」在美國社會，麥肯被公認為堅毅不拔的越戰英雄，身為飛行員的他，曾被俘虜與凌虐並被關入大牢五年。川普當時對於麥肯的羞辱引發政壇極大震撼，尤其在共和黨黨內，許多共和黨人在情感上無法接受川普這樣的無禮，包括小布希的弟弟前佛州州長傑布希(Jeb Bush)、南卡參議員葛瑞姆(Lindsey Graham)、麻州參議員羅姆尼(Mitt Romney), 前威州州長沃克(Scott Walker),前參議院多數黨領袖麥康納(Mitch McConnell), 前喬治亞州參議員艾薩克森(Johnny Isakson)與前亞利桑那州參議員麥薩利(Martha McSally)。甚至連民主黨人歐巴馬、拜登當時都跳出來替麥肯說話。最終2020年拜登打敗尋求連任的川普。影星麥卡錫(Melissa McCarthy）在選後的社群平台上貼出一張漫畫，畫中是2018年已經過世的的麥肯與2020年也過世的民主黨喬治亞州眾議員、非裔民權領袖路易斯(John Lewis)，兩人化作天使揹著翅膀看著川普落選與拜登當選，高興地擊拳互相道賀，這一紅一藍的政壇老將都十分厭惡川普，生前也都與拜登維持友好關係。麗茲．錢尼(Liz Cheney)是小布希時代的副總統錢尼的女兒，1966年出生的她已經當了七年眾議員。出身共和黨政二代，錢尼本來就對川普就沒什麼好感。雖然她在川普崛起初期與川未有直接衝突，但隨著川普與錢尼之間的嫌隙加深，2021年川普推出川系年輕女眾議員、來自紐約的史蒂芬妮(Elise Stefanik)，跟錢尼競爭眾院共和黨黨團主席一職，這個位置在眾議院權力位階排第四，是逐大位的必經路徑。由於錢尼在2021年川普第二次被彈劾時，以共和黨眾議員的身分投下贊成票，因此川普這個仇一定是要報的。遂在錢尼2021年要連任黨團主席時推出史蒂芬妮，硬生生就把錢尼拉了下來。有趣的是，川普已想拉下錢尼一次但未果，2021年這次會成功是因為得力於幾位共和黨建制派的協助，包括後來勉強選上眾院議長的麥卡錫(Kevin McCarthy)。麥卡錫雖然後面投靠川普，但川系的自由黨團仍嫌他不夠右，後來也罷黜了麥卡錫的議長位置。不管如何，2024年的大選，共和黨的錢尼已經公開支持民主黨的總統候選人賀錦麗。麻州參議員、也是前麻州州長、更是2012年代表過共和黨挑戰當時歐巴馬總統寶座的總統參選人羅姆尼，也在川普崛起之初就認為川普之流不成氣候。羅姆尼在2021年一場演講中，直接說「川普是個騙子，是個欺詐犯」。因此今年大家都在看他什麼時候會「叛黨」支持賀錦麗？但羅姆尼一開始說雖然他不會投川普，但他跟賀的意識形態差太多。這幾天又說，他不會公開呼籲支持賀錦麗，是因為他擔心自己與家人的人身安全。如果這是真的原因，就可以知道美國政壇現在有多極化，極化到非無族類的同黨人士一樣可能有生命危險。結論：看美國政治就是要看這些看似二線、但卻是關鍵的各種人物之間的恩怨情仇，才能看得出門道，並看得出為何川普的爆炸性如此之強，但反作用力也如此之強！●作者：邱師儀／東海政治系教授●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄： opinion@nownews.com