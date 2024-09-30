放棄打NBA追隨耶穌！火箭新星Griffin曝退役原因：想全心侍奉上帝

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休士頓火箭今夏透過三方交易，得到的21歲潛力新星AJ Griffin，但兩周前卻傳出這位198公分的鋒線正認真考慮退已的消息。今（30）日他本人也證實此事，同時透露自己的做出此決定的原因。Griffin在YouTube影片中表示，他確實將要退役，並打算在那之後追隨耶穌，全心投入宣教工作。「我放棄了籃球來跟隨耶穌，」Griffin在影片中說道，「我知道在很多人看來，這似乎是很傻的行為。但我只是想讓你們知道，我感到非常興奮，因為我之後將能夠全心侍奉上帝。」至於為什麼Griffin不能同時追求籃球和傳教工作，兼顧賺錢和信仰？他表示，他感受到自己被啟示要求放棄籃球，進入全新的人生道路。這位21歲的前杜克大學球員在2022年NBA選秀中以第16順位被亞特蘭大老鷹隊選中。他為老鷹隊效力了2個賽季，出賽92場比賽（12 場先發），場均可得到 7.5 分和1.9籃板。上賽季Griffin基本上退出了輪換陣容，並在12月因個人原因離開了球隊。這個休賽期，他被交易到火箭隊，火箭管理層對Griffin頗感興趣，並相信他在球隊中具有一定的潛力，能夠成為一名優秀的球員，儘管火箭已是支擁有大量年輕、且具備天分球員的球隊。AJ Griffin日前也代表火箭參加在拉斯維加斯舉行的夏季聯賽，5場比賽下來場均貢獻11.6 分、3籃板，三分命中率則為28%，這並不是一個相當理想的數字。就算他不因信仰原因退役，其NBA生涯本身也面臨嚴峻的挑戰。