賴清德被爆飆罵將官！退將點名這人應出面：若沒勇氣戰時怎辦？

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有媒體報導，總統賴清德日前以三軍統帥身份主持將官晉任勗勉典禮後，國防部辦了場茶會，見到將官們坐著等他到場，不滿怒批「我是三軍統帥，看到我為什麼不站好？」甚至還怒摔資料。對此，退役陸軍少將栗正傑認為，當下參謀總長、國防部長等人應出面化解誤會，若連平時向總統解釋軍人禮節的勇氣都沒有，那在戰時會敢在總統指揮作戰時提出建議嗎？栗正傑在臉書發文指出，國軍禮節在正式典禮，是長官進場前，參加人員端正坐好，主持長官就主席位置後，由會場指揮官喊起立，立正口令，然後轉身向主持長官敬禮，再轉身下坐下口令。如果是平時場合，看見長官無預警進入辦公室，未執勤人員起身、立正、再由辦公室最高階人員，向長官行敬禮。栗正傑吐槽，賴清德身為三軍統帥，卻不懂軍人禮節，「有夠丟臉！」栗正傑29日也在節目《中天辣晚報》表示，軍人講究信任，對長官、部屬甚至是友軍也同樣要有信任，這樣才能團結一致對付敵人，但這些軍人在被賴清德罵過後，心裡會怎麼想？「你有本事把民進黨不去立法院開會那些人罵一頓，你不要光欺負我們軍人」。針對此事，國防部回應「沒有『總統怒罵』、『立威』等情事」，栗正傑直批國防部「沒骨頭」，賴清德之所以動怒，就是因為不懂軍人禮節，而當下參謀總長、國防部長等人應出面解釋相關規定細節、化解誤會，若連平時向總統解釋軍人禮節的勇氣都沒有，那戰時又怎麼會敢在總統指揮作戰時提出建議？