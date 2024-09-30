《黑暗榮耀》宋慧喬媽朴志雅「腦出血」去世！劇烈頭痛是發病前兆

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▲腦出血是指自發性原發性腦出血，發病急驟、病情兇險、死亡率非常高，是急性腦血管中最嚴重的一種，發病前會有劇烈頭痛。（圖／取自Unsplash）

▲心血管疾病、高血壓、糖尿病的病友中風機率高，腦中風警報切勿掉以輕心。（圖／台灣腦中風學會提供）

在韓劇《黑暗榮耀》中，飾演文同珢母親鄭美熙的演員朴志雅，在今（30）日驚傳因為突發腦出血送醫不治去世，享年52歲。事實上，依衛福部統計，腦血管疾病為國人10大死因第2-4位，平均每年奪走約1萬多條寶貴性命。腦出血通常是指自發性原發性腦出血，來得快也很兇猛，死亡率非常高，是急性腦血管病中最嚴重的一種。根據衛生福利部統計顯示，腦血管疾病位列台灣10大死因，平均每年奪走約1萬多條寶貴性命。而造成腦中風發生的危險因子，包含高血壓、糖尿病、吸菸、遺傳等。通常所說的腦出血是指自發性原發性腦出血。發病急驟、病情兇險、死亡率非常高，是急性腦血管中最嚴重的一種，為目前中老年人致死性疾病之一。據統計，「腦梗塞」病人約佔55%，其死亡率約為10%。然而「出血性腦中風」約佔35%，但其死亡率卻高達30%以上。根據中山醫訊神經外科 張正修 主任指出，依出血原因可分成3大類。是所有腦出血最大宗。所造成的腦出血以蜘蛛網膜下腔出血居多。通常好發於年輕人，又稱為年輕人之腦出血。張正修醫師指出，在臨床上「腦出血」絕大多數見於40～70歲的病人，男女比例無差異，初期會有劇烈頭痛、嘔吐，通常在幾小時之內會有意識障礙而進入昏迷狀態，且合併局部神經病徵，如：同側瞳孔散大、無對光反射、對側肢體無力或痲痹；如出血發生在優勢腦半球時（從小即慣用右手的的人，其優勢腦半球在左側），患者即無法講話，病人經常可看到其眼球一直偏向出血之腦半球方向。腦出血的原因主要與腦血管的病變、硬化有關，血管的病變與高血脂、糖尿病、高血壓、血管的老化、吸煙等密切相關，平均死亡率高達30%以上，治療時機的延誤很可能使病患喪失生存的機會，或變為長期臥病之植物人。控制血壓為最主要的預防方法，可使曾有腦血管疾病患者腦出血機率降低50%，初級預防亦可達26%。使用抗凝血劑時，要注意監測凝血功能，注意慎選血栓溶解劑，需依照AMI或急性腦梗塞的使用規範，以免造成副作用，導致腦出血。清淡飲食、減少菸酒不要隨便濫用藥物也可降低腦出血機率。