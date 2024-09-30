MLB／Skubal勇奪美聯投手三冠王！替老虎寫下大聯盟百年唯二紀錄

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美國職棒大聯盟（MLB)底特律老虎在下半季狂拉尾盤，最終以美聯外卡第二名進入季後賽，同時也是球隊睽違十年再度殺進季後賽，Skubal在2018年MLB選秀會，在第9輪被老虎選中，老虎在同年也利用狀元籤選進Casey Mize，這兩位選手與2016年被老虎選進的Matt Manning，被外界譽為老虎未來的先發三本柱，但Mize和Manning近幾年表現不佳，反而是Skubal率先破繭而出。今年拿下三冠王後，Skubal成為老虎隊史繼1945年的Hal Newhouser和2011年的Justin Verlander後，老虎隊史第三位拿下投手三冠王的選手，老虎也成為除了道奇以外，大聯盟歷史上唯二擁有3位投手三冠王的球隊。