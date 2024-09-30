《女神降臨》拍電影！木村拓哉女兒Koki演素顏醜女　車銀優他來當

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▲渡邊圭祐（左起）、木村光希、綱啓永是日本電影《女神降臨》的要角。（圖／木村光希IG）

南韓熱門網漫、電視劇《女神降臨》今（30）日宣布翻拍成日本電影，劇中「醜小鴨變天鵝」的女主角確定由木村拓哉的二女兒木村光希Koki,（飾演：麗奈）擔綱，「男神」車銀優的角色由渡邊圭祐（飾演：神田俊）演出，「最帥男二」找來綱啓永（飾演：五十嵐悠）詮釋。《女神降臨》日本電影故事主軸跟原作一樣，但會加一點日本原創元素，將主角「谷川麗奈」的「9年故事」以宏大的規模展開。透過化妝改變人生，展現麗奈從高中生到成年，追逐「愛情」與「夢想」的成長過程。電影將拆成2部，分別於2025年3月20日、2025年5月1日上映。電影的三位主要演員也一同公開，主角麗奈是一位平凡的高三學生，因為失戀開始化妝，搖身一變成了驚豔校園的美女，並被大家稱為「女神」。麗奈展開光彩奪目高中生活，但她的素顏與「女神」的身分，卻被同校的帥哥「神田俊」發現真相。飾演「麗奈」的人選，是自2018年以《ELLE JAPON》封面模特驚豔出道的Koki,，她正是木村拓哉的二女兒木村光希。男一「神田俊」則由渡邊圭祐演出，大家對他一定不陌生，他在2018年出道後就參演佐藤健主演的夯劇《戀愛可以持續到天長地久》，帥貌在日本戲劇圈迅速傳開，到了2019年，周杰倫找他演出《說好不哭》MV男主角，再廣被台灣觀眾熟知。而「神田俊」的宿敵，是麗奈的另一位同學，熱情且夢想成為歌手的「五十嵐悠」，則由綱啓永接下挑戰。《女神降臨》的最美原作Yaongyi已和三位演員碰面，對Koki,、渡邊圭祐、綱啓永的外貌激讚不已：「是完美至極的選角！」木村光希也開心表示：「能夠與溫暖、開朗、充滿愛的團隊一起拍攝，並接受許多新的挑戰，我從心底感謝大家。能夠飾演從高中時代就非常喜愛閱讀的《女神降臨》中的谷川麗奈，我感到非常榮幸。這部電影是一部愛情故事、青春電影，也是描繪人成長的溫暖人性劇！希望這份勇氣和心動能傳達給大家。」