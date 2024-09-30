鄭中基憂鬱症纏身宣布停工！昔與阿Sa離婚被傳竟是因為「比基尼」

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▲鄭中基在2010年開記者宣布與阿sa正在辦離婚，兩人是在2006年於美國洛杉磯秘密結婚。（圖／寬宏藝術）

▲傳言鄭中基和阿Sa離婚的導火線，是因為阿Sa在男方家中發現穿過的比基尼。（圖／阿Sa 微博）

香港「情歌王子」鄭中基在28、29日在高雄巨蛋一連舉辦兩場「Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024 高雄安可場」演唱會，他日前發文坦露自己因為憂鬱症和酗酒問題，將在演唱會後無限期停工，前往美國參加戒酒中心的療程。經典歌曲放送同時，他昔日在美國和Twins成員阿Sa（蔡卓妍）祕婚的過去也再度被挖出，據傳兩人離婚的導火線竟是一套穿過的比基尼！2004年鄭中基和阿Sa因為合作電影《追擊八月十五》而譜出戀情，2年後他們在洛杉磯隱婚，不過他們從來沒有公開過，直到2010年開記者會宣布正在辦理離婚，才讓這段4年秘密婚姻浮上水面，然而直接跳過官宣戀愛、結婚，一公開就是要離婚的消息，轟動全網。當時鄭中基還在記者會上落下男兒淚表示：「我們不能夠成為夫婦，但我們的確有過一段很開心的時間，希望我們以後可以成為永遠的好朋友。」對於兩人離婚的原因，外界猜測不斷，有人說過是因為鄭中基婚後依然和異性密會而導致，還有香港媒體指出其實是「比基尼」惹的禍。傳言鄭中基十分喜歡攝影，還會花錢請美女來拍攝性感照片，雖然對此阿Sa沒有多說什麼，但她卻在生日前夕，在鄭中基家裡發現一件穿過的比基尼，導致兩人爭吵，阿Sa難過地向好友哭訴，揚言再也不想再見到鄭中基，最後演變為離婚。