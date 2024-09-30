中職二軍個人獎項出爐！中信兄弟張士綸包辦打擊、盜壘雙冠王

中華職棒35年二軍例行賽於28日圓滿落幕，六隊選手全力奮戰一整年成果豐收，二軍個人獎項正式出爐，聯盟也將在10月1日二軍總冠軍賽首戰賽前舉行頒獎儀式，以表揚選手們在二軍的拚戰精神與成果。打擊個人獎項，中信兄弟張士綸今年打擊率0.343並繳出17次盜壘成功，拿下打擊王和盜壘王兩座獎項。投手個人獎項，統一7-ELEVEn獅洋投凱力士二軍拿下7勝2敗的成績，包辦防禦率王和勝投王獎項。
中職二軍獎項出爐 張士綸表現突出
投手個人獎項，統一7-ELEVEn獅洋投凱力士二軍出賽15場，其中13場為先發，總計77.1局的投球，失掉24分21責失分，防禦率2.44，拿下7勝2敗的成績，包辦防禦率王和勝投王獎項。
富邦悍將藍愷青30場後援出賽，拿下6次救援成功，與台鋼雄鷹陳冠豪並列，不過藍愷青因防禦率較低，因此奪下救援王。樂天桃猿共兩位投手獲獎，温展樂總計36場出賽，收下12次中繼成功，成為今年的二軍中繼王；劉家翔本季18場先發出賽，91.1局的投球送出65次三振，順利收下三振王殊榮。
打擊個人獎項，中信兄弟張士綸今年在二軍59場出賽，209個打席、175個打數、60支安打，打擊率0.343並繳出17次盜壘成功，拿下打擊王和盜壘王兩座獎項。
樂天桃猿林耀煌也包辦兩座個人獎，本季66場出賽，273打席、239打數、78支安打，敲回37分打點，成為今年的安打王和打點王。味全龍黃柏豪47場出賽，總計157打席、142打數、40支安打，擊出10支全壘打，在全壘打榜穩居第一，登上全壘打王寶座。
二軍球員拚戰整個球季，終能品嚐甜美成果，芮恩美學中職二軍總冠軍賽即將在10月1日起在雲林斗六棒球場、台南市立棒球場開打，由味全龍交手統一7-ELEVEn獅，五戰三勝制的二軍爭霸戰免費進場不容錯過。
球迷朋友可透過有線電視華視教育體育文化台、網路直播公視+、CPBL TV、CPBL YouTube頻道收看賽事，也歡迎球迷朋友到現場為二軍奮戰的球隊與選手們加油！
中華職棒35年二軍個人獎項得主
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投手個人獎項，統一7-ELEVEn獅洋投凱力士二軍出賽15場，其中13場為先發，總計77.1局的投球，失掉24分21責失分，防禦率2.44，拿下7勝2敗的成績，包辦防禦率王和勝投王獎項。
富邦悍將藍愷青30場後援出賽，拿下6次救援成功，與台鋼雄鷹陳冠豪並列，不過藍愷青因防禦率較低，因此奪下救援王。樂天桃猿共兩位投手獲獎，温展樂總計36場出賽，收下12次中繼成功，成為今年的二軍中繼王；劉家翔本季18場先發出賽，91.1局的投球送出65次三振，順利收下三振王殊榮。
打擊個人獎項，中信兄弟張士綸今年在二軍59場出賽，209個打席、175個打數、60支安打，打擊率0.343並繳出17次盜壘成功，拿下打擊王和盜壘王兩座獎項。
樂天桃猿林耀煌也包辦兩座個人獎，本季66場出賽，273打席、239打數、78支安打，敲回37分打點，成為今年的安打王和打點王。味全龍黃柏豪47場出賽，總計157打席、142打數、40支安打，擊出10支全壘打，在全壘打榜穩居第一，登上全壘打王寶座。
二軍球員拚戰整個球季，終能品嚐甜美成果，芮恩美學中職二軍總冠軍賽即將在10月1日起在雲林斗六棒球場、台南市立棒球場開打，由味全龍交手統一7-ELEVEn獅，五戰三勝制的二軍爭霸戰免費進場不容錯過。
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中華職棒35年二軍個人獎項得主
| 獎項
| 選手
| 球隊
| 成績
| 防禦率王
| 凱力士
| 統一7-ELEVEn獅
| 防禦率2.44
| 勝投王
| 凱力士
| 統一7-ELEVEn獅
| 7勝
| 救援王
| 藍愷青
| 富邦悍將
| 6次救援成功（註: 與台鋼雄鷹陳冠豪並列，藍愷青因防禦率較低，排名第一。）
| 中繼王
| 温展樂
| 樂天桃猿
| 12次中繼成功
| 三振王
| 劉家翔
| 樂天桃猿
| 65次奪三振
| 打擊王
| 張士綸
| 中信兄弟
| 打擊率0. 343
| 安打王
| 林耀煌
| 樂天桃猿
| 78支安打
| 全壘打王
| 味全龍
| 黃柏豪
| 10支全壘打
| 打點王
| 林耀煌
| 樂天桃猿
| 37打點
| 盜壘王
| 張士綸
| 中信兄弟
| 17次盜壘