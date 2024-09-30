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中職二軍個人獎項出爐！中信兄弟張士綸包辦打擊、盜壘雙冠王

記者吳政紘/綜合報導

▲中職二軍個人獎項出爐，中信兄弟張士綸包辦打擊、盜壘雙冠王。（圖／中職提供）
▲中職二軍個人獎項出爐，中信兄弟張士綸包辦打擊、盜壘雙冠王。（圖／中職提供）
中華職棒35年二軍例行賽於28日圓滿落幕，六隊選手全力奮戰一整年成果豐收，二軍個人獎項正式出爐，聯盟也將在10月1日二軍總冠軍賽首戰賽前舉行頒獎儀式，以表揚選手們在二軍的拚戰精神與成果。打擊個人獎項，中信兄弟張士綸今年打擊率0.343並繳出17次盜壘成功，拿下打擊王和盜壘王兩座獎項。投手個人獎項，統一7-ELEVEn獅洋投凱力士二軍拿下7勝2敗的成績，包辦防禦率王和勝投王獎項。

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中職二軍獎項出爐　張士綸表現突出

投手個人獎項，統一7-ELEVEn獅洋投凱力士二軍出賽15場，其中13場為先發，總計77.1局的投球，失掉24分21責失分，防禦率2.44，拿下7勝2敗的成績，包辦防禦率王和勝投王獎項。

富邦悍將藍愷青30場後援出賽，拿下6次救援成功，與台鋼雄鷹陳冠豪並列，不過藍愷青因防禦率較低，因此奪下救援王。樂天桃猿共兩位投手獲獎，温展樂總計36場出賽，收下12次中繼成功，成為今年的二軍中繼王；劉家翔本季18場先發出賽，91.1局的投球送出65次三振，順利收下三振王殊榮。

打擊個人獎項，中信兄弟張士綸今年在二軍59場出賽，209個打席、175個打數、60支安打，打擊率0.343並繳出17次盜壘成功，拿下打擊王和盜壘王兩座獎項。

樂天桃猿林耀煌也包辦兩座個人獎，本季66場出賽，273打席、239打數、78支安打，敲回37分打點，成為今年的安打王和打點王。味全龍黃柏豪47場出賽，總計157打席、142打數、40支安打，擊出10支全壘打，在全壘打榜穩居第一，登上全壘打王寶座。

二軍球員拚戰整個球季，終能品嚐甜美成果，芮恩美學中職二軍總冠軍賽即將在10月1日起在雲林斗六棒球場、台南市立棒球場開打，由味全龍交手統一7-ELEVEn獅，五戰三勝制的二軍爭霸戰免費進場不容錯過。

球迷朋友可透過有線電視華視教育體育文化台、網路直播公視+、CPBL TV、CPBL YouTube頻道收看賽事，也歡迎球迷朋友到現場為二軍奮戰的球隊與選手們加油！


中華職棒35年二軍個人獎項得主

獎項

 選手

 球隊

 成績
防禦率王

 凱力士

 統一7-ELEVEn獅

 防禦率2.44
勝投王

 凱力士

 統一7-ELEVEn獅

 7勝
救援王

 藍愷青

 富邦悍將

 6次救援成功（註: 與台鋼雄鷹陳冠豪並列，藍愷青因防禦率較低，排名第一。）
中繼王

 温展樂

 樂天桃猿

 12次中繼成功
三振王

 劉家翔

 樂天桃猿

 65次奪三振
打擊王

 張士綸

 中信兄弟

 打擊率0. 343
安打王

 林耀煌

 樂天桃猿

 78支安打
全壘打王

 味全龍

 黃柏豪

 10支全壘打
打點王

 林耀煌

 樂天桃猿

 37打點
盜壘王

 張士綸

 中信兄弟

 17次盜壘

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