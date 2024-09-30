中職二軍個人獎項出爐！中信兄弟張士綸包辦打擊、盜壘雙冠王

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獎項



選手



球隊



成績



防禦率王



凱力士



統一7-ELEVEn獅



防禦率2.44



勝投王



凱力士



統一7-ELEVEn獅



7勝



救援王



藍愷青



富邦悍將



6次救援成功（註: 與台鋼雄鷹陳冠豪並列，藍愷青因防禦率較低，排名第一。）



中繼王



温展樂



樂天桃猿



12次中繼成功



三振王



劉家翔



樂天桃猿



65次奪三振



打擊王



張士綸



中信兄弟



打擊率0. 343



安打王



林耀煌



樂天桃猿



78支安打



全壘打王



味全龍



黃柏豪



10支全壘打



打點王



林耀煌



樂天桃猿



37打點



盜壘王



張士綸



中信兄弟



17次盜壘





中華職棒35年二軍例行賽於28日圓滿落幕，六隊選手全力奮戰一整年成果豐收，二軍個人獎項正式出爐，聯盟也將在10月1日二軍總冠軍賽首戰賽前舉行頒獎儀式，以表揚選手們在二軍的拚戰精神與成果。富邦悍將藍愷青30場後援出賽，拿下6次救援成功，與台鋼雄鷹陳冠豪並列，不過藍愷青因防禦率較低，因此奪下救援王。樂天桃猿共兩位投手獲獎，温展樂總計36場出賽，收下12次中繼成功，成為今年的二軍中繼王；劉家翔本季18場先發出賽，91.1局的投球送出65次三振，順利收下三振王殊榮。樂天桃猿林耀煌也包辦兩座個人獎，本季66場出賽，273打席、239打數、78支安打，敲回37分打點，成為今年的安打王和打點王。味全龍黃柏豪47場出賽，總計157打席、142打數、40支安打，擊出10支全壘打，在全壘打榜穩居第一，登上全壘打王寶座。二軍球員拚戰整個球季，終能品嚐甜美成果，芮恩美學中職二軍總冠軍賽即將在10月1日起在雲林斗六棒球場、台南市立棒球場開打，由味全龍交手統一7-ELEVEn獅，五戰三勝制的二軍爭霸戰免費進場不容錯過。球迷朋友可透過有線電視華視教育體育文化台、網路直播公視+、CPBL TV、CPBL YouTube頻道收看賽事，也歡迎球迷朋友到現場為二軍奮戰的球隊與選手們加油！