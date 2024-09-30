山陀兒颱風逼近！台鐵部分列車停駛　海陸空交通異動一次看

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山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）不只持續靠近台灣，強度也不斷增強，全台海陸空交通異動《NOWnews今日新聞》為您一次整理。台鐵公司今（30）日2時30分成立一級應變小組及東區、南區應變分組，根據台鐵北迴線聯防回報，今晨6時55分K48-K56公路側已有三處泥流狀況，為確保行車安全，6時55分起暫停和仁＝崇德間所有列車，今日列車行駛概況如下：一、西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)：1.對號列車：正常行駛。2.區間(快)車：正常行駛。二、東部幹線：1.對號列車：(1)順行臺北=花蓮間行駛至蘇澳新、羅東；逆行行駛至花蓮。(2)花蓮=臺東=新左營順行自324次起停駛(末班車為422次)；逆行自317次起停駛(末班車為313次)2.區間(快)車：(1)順行臺北往花蓮只行駛至和仁站或和平站，並視風雨情形機動調整。(2)逆行花蓮往宜蘭只行駛至新城站，並視風雨情形機動調整。(3)花蓮=臺東=新左營自15:00起停駛。三、南迴線：(1)順行自708次(含)起、逆行自317次(含)起停駛。(2)今日(9/30)經由南迴線對號列車全面開放站票。四、支線：正常行駛，並視風雨情形機動調整五、因應颱風變化，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊請洽：台鐵表示，發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。另台鐵宣布，配合山陀兒颱風陸上警報發布，為疏運花東地區滯留旅客，將於今日加開5392次新自強號，花蓮(12:49開)往新左營全車自由座，請旅客多加利用。另今日(9/30)經由南迴線對號列車全面開放站票。民航局指出，受山陀兒颱風影響，今日截至10:00，國內線取消22架次，國際暨兩岸航線正常。交通部航港局天然災害應變小組10時通報，受山陀兒颱風影響，本日(9月30日)共有13航線，計56航次停航：1.基隆-馬祖：全部停航(2航次)。2.馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。3.北竿白沙-福州黃岐：部分停航(開航2航次，停航2航次)。4.南竿-東引：全部停航(1航次)。5.高雄-馬公：全部停航(1航次)。6.布袋-馬公：全部停航(5航次)。7.臺南將軍-澎湖東吉：全部停航(1航次) 。8.富岡-綠島：全部停航(8航次)。9.富岡-蘭嶼：全部停航(4航次)。10.後壁湖-蘭嶼：全部停航(4航次)。11.金門-石井：全部停航(2航次)。12.東港-小琉球：部分停航(14航次)。13.鹽埔-小琉球：部分停航(8航次)。航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。