獨／F1賽車後遺症！腦熱車迷搏命衝市政路快車道　只為與燒胎同框

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▲站在十字路口的男子，轉身準備自拍和燒胎紋同框畫面。（圖／記者顏幸如攝，2024.09.30）

「Red Bull Showrun Taichung」28日圓滿落幕，台中市長盧秀燕宣布市政路各路口燒胎痕保留3天供車迷打卡，活動後還開心的與燒胎痕合影，不料此舉引發車迷效尤，昨天已有車迷邊走行穿線邊自拍，今天更有人不顧生命危險，直接衝惠中路口拍照，只為了和盧秀燕一樣與燒胎痕同框，嚇得駕駛人心驚膽顫。警方表示將開罰，市議員陳俞融強調守法駕駛人是無辜的，呼籲停止此拍照活動。台中市封街賽車展演，成功吸引逾6萬車迷熱血沸騰，市長盧秀燕於活動後宣布，燒胎痕是城市「完美、偉大、光榮的印記」，會有很多車迷湧入台中打卡，地上「完美印記」將保留3天，供民眾跟燒胎痕合影留念。至於賽車活動可能引起極少數人飆車的欲望，她強調市警局已經啟動防飆專案。昨天台中各地沒傳出大型飆車消息，倒是舉辦賽車展演的市政路各路口，有不少車迷跑去拍燒胎。警方昨起安排志工及警力在市政路、惠中路人行道引導及維護拍攝安全，雖然有員警現場指揮車流，但民眾發現只能站在馬路邊，或行走斑馬線時邊走邊拍，覺得不過癮，抱怨「為什麼不能像盧媽媽一樣，和光榮印記同框」？果然今天就有不要命的車迷，冒險衝到路中間，只為留下同框畫面。《NOWnews》記者今（30）日上午9點多開車行經市政路、惠中路口，等待左轉時就目睹一名年輕人趁車流間隙衝到馬路正中間，先是左看右看尋找攝影最佳角度，接著拿起手機按了幾下，再左看右看衝回路邊檢視自拍成果。數十部過往車輛駕駛被迫目睹他的搏命演出，嚇出一身冷汗。由於市政路寬達60米，記者視角無法確認路口有無警察或志工站崗疏導，但男子全程無人阻止，也不知他是否會再衝第二次自拍一波。警察局表示，第六分局規劃9月29日至10月1日為期3天，每日9至11時、14至16時，安排志工及警力在市政路、惠中路人行道引導及維護拍攝安全。民眾如於道路上有阻礙交通的行為，將依違反《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第4款，處500元罰鍰。昨天即批評讓車迷跟燒胎紋拍照是譁眾取寵、行人安全保障更重要的市議員陳俞融指出，許多人為了拍胎痕照，衝上惠中路口拍照，險象環生，市府要警方守路口根本是緣木求魚、浪費警力，市政路這麼寬，若守一側就容易管不到另一側，難道要為了防止部分人脫序拍照，實施大規模交管嗎？還是讓無辜駕駛在路口驚見行人時措手不及、釀成一生憾事？她呼籲市府停止浪費警力的行為，及時調整開放胎痕打卡拍照措施，不要造成守法行人及駕駛們的困擾。