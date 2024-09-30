賈靜雯離婚導火線！想和女兒拍廣告　婆家痛罵「拿小孩當搖錢樹」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賈靜雯當年為爭取梧桐妹（前）親權，不惜一切與孫志浩對簿公堂。（圖／賈靜雯臉書）

▲賈靜雯（右）曾經說有了梧桐妹才讓她變得強大。（圖／賈靜雯臉書）

▲賈靜雯離婚8年後再度同框孫志浩，原因是不缺席大女兒梧桐妹的畢業典禮。（圖／賈靜雯臉書）

「最正童星」楊佩潔5月宣布結束2年多婚姻，老公禁止她穿性感睡衣，成為壓垮婚姻的最後一根稻草，賈靜雯當年聲淚俱下控訴，前夫孫志浩把女兒梧桐妹藏起來，她整整4個月見不到骨肉，據傳導火線只是賈靜雯想跟女兒拍廣告，讓公婆不開心，這也成為她決心離婚的關鍵。賈靜雯2009年4月3日開記者會，拿出寫給梧桐妹的卡片，哭訴已經4個月沒看到女兒，呼籲老公孫志浩趕快出面，據悉，夫妻之所以撕破臉，起因為賈靜雯婚後還是要背負娘家的貸款，她想和梧桐妹合拍廣告，卻一味遭婆家解讀靠小孩賺錢，指責賈靜雯把孩子當搖錢樹。孫志浩為台裔美籍企業家，家世顯赫，孫家兩老當年不認同賈靜雯婚後繼續接演藝工作，為得到夫家諒解，賈靜雯從台北搬到上海婆家附近，打算在大陸發展，但她還有娘家要養，某次提出想和女兒一起拍廣告的想法，卻被公婆認為是「拿小孩當搖錢樹」，接著不滿16歲的梧桐妹被孫志浩帶往美國，見不到骨肉的賈靜雯身心終於崩潰，決定離婚。賈靜雯和孫志浩隨後展開爭奪撫養權大戰，最後法院判定兩人共同監護，去年5月，賈靜雯在陸綜《乘風2023》上想起和梧桐妹一起經歷第一段婚姻、與孫志浩的官司到再婚，當場紅眼眶，她說自己跟梧桐妹之間的緊密度特別不一樣，「或許跟離婚這件事情有關，所謂的一起吃苦...那段過程陪著她，其實很深刻，她是我第一個孩子，也是我第一次懂得怎麼當媽媽，那個力量是無比強大的...」這時賈靜雯突然哽咽到說不出話，深吸了一口氣，才說：「因為有了我大女兒我才知道，我可以那麼堅強。」不少網友聽來心疼，直說：「母女倆真的經歷了好多，以後會越來越好的」、「姐姐不哭，未來的每一天都會很幸福」、「感動，羨慕這樣的母女關係」、「看哭了！」