嚴防山陀兒帶來豪雨　水利署：翡翠、石門、曾文已調節性放水

山陀兒颱風今（30）日凌晨2時30分發布陸上颱風警報，水利署表示，由於颱風路徑仍存在不確定性，需隨時掌握氣象預報變化，尤其是陡然上修雨量情形，目前翡翠、石門、曾文及牡丹水庫提前進行調節性放水，增加670萬立方公尺以上蓄洪空間。
另外，為了降低或延緩下游洪水漫淹至高灘地，水利署已與地方保持密切聯繫，降低對於河防安全影響，也會將應變策略告知雙北市政府，提醒關閉淡水河沿線橫移門及陸橋閘門。
經濟部昨（29）日成立緊急應變小組，水利署長賴建信隨即召開視訊會議，提醒持續留意氣象署風雨預報更新變化資訊，提前調節性放水留防洪空間，主動聯繫地方首長提供抽水機、防水擋板等需求。
經濟部次長何晉滄提醒，山陀兒颱風對東部地區首當其衝，風雨可能在10月1日到2日最大，邀集國營事業及經濟部所屬水利署、能源署、園管局各單位，指示在建工程防護要做好及相關物料防風固定，並作必要撤離，易形成孤島地區及跨區調度以及相關人力、物資整備要提前布署完成，搶修要注意風雨及人員安全，盡力做到水電油供應穩定。
水利署長賴建信表示，由於颱風路徑仍存在不確定性，目前翡翠、石門、曾文及牡丹水庫提前進行調節性放水，已增加670萬立方公尺以上蓄洪空間，降低或延緩下游洪水漫淹至高灘地，並與地方保持密切聯繫。
截至昨日下午5時，已完成大型抽水機支援宜蘭員山5台，基隆安樂2台、七堵1台， 新北板橋1台、汐止1台，高雄美濃2台，屏東恆春2台、林邊2台、東港2台，花蓮玉里1台，共計19台大型抽水機支援，此外防水擋板也跨區支援315片至宜蘭縣、90片至新竹縣。
颱風豪雨時請民眾務必注意交通路況及淹水情形，預先清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，可將遭受淹水風險的不便降至最低，可透過防災資訊服務網（https://fhy.wra.gov.tw）、行動水情APP及免付費電話0800-079-579(你去救、我去救)等防災避災工具，掌握即時訊息。
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經濟部昨（29）日成立緊急應變小組，水利署長賴建信隨即召開視訊會議，提醒持續留意氣象署風雨預報更新變化資訊，提前調節性放水留防洪空間，主動聯繫地方首長提供抽水機、防水擋板等需求。
經濟部次長何晉滄提醒，山陀兒颱風對東部地區首當其衝，風雨可能在10月1日到2日最大，邀集國營事業及經濟部所屬水利署、能源署、園管局各單位，指示在建工程防護要做好及相關物料防風固定，並作必要撤離，易形成孤島地區及跨區調度以及相關人力、物資整備要提前布署完成，搶修要注意風雨及人員安全，盡力做到水電油供應穩定。
水利署長賴建信表示，由於颱風路徑仍存在不確定性，目前翡翠、石門、曾文及牡丹水庫提前進行調節性放水，已增加670萬立方公尺以上蓄洪空間，降低或延緩下游洪水漫淹至高灘地，並與地方保持密切聯繫。
截至昨日下午5時，已完成大型抽水機支援宜蘭員山5台，基隆安樂2台、七堵1台， 新北板橋1台、汐止1台，高雄美濃2台，屏東恆春2台、林邊2台、東港2台，花蓮玉里1台，共計19台大型抽水機支援，此外防水擋板也跨區支援315片至宜蘭縣、90片至新竹縣。
颱風豪雨時請民眾務必注意交通路況及淹水情形，預先清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，可將遭受淹水風險的不便降至最低，可透過防災資訊服務網（https://fhy.wra.gov.tw）、行動水情APP及免付費電話0800-079-579(你去救、我去救)等防災避災工具，掌握即時訊息。
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