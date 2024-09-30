颱風山陀兒恐從南部向上侵台　劉世芳：各縣市政府要提前準備

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▲山陀兒颱風影響期間降雨預報趨勢示意圖。（圖／中央氣象署）

因應颱風「山陀兒」來襲，內政部長劉世芳一早到新北主持中央災害應變中心工作會報後，再前往立法院備詢。劉世芳受訪時提醒，要注意颱風路徑修正可能從南部向上侵台，加上可能有土石流等狀況，「各地方要提前準備」。立法院今早邀行政院長卓榮泰率各部會首長備質詢，劉世芳接受媒體聯訪時提及，她到災防應變中心除了聽取各個分組報告之外，也聯絡比較重要的幾個可能會受到影響的縣市政府消防單位。劉世芳指出，首先，有些縣市政府還沒有具備開設這個颱風應變中心的條件，但是雨很大，颱風路徑可能修正，會從南部，像是高雄或屏東的地方往上，並有可能會有土石流或是大規模崩塌。劉世芳續指，面對強風、降雨的狀況，會影響災情，會中她也特別提醒，尤其是在山區有可能有雨致災的部分，各縣市政府要提前準備。劉世芳也說，因應這兩天，可能離島地區有很多觀光客或是其他商業活動的人，在交通運輸方面，如果未來的兩三天雨大或是風強的話，會影響交通運輸，請這個相關的縣市政府也可以提醒民眾，如果未來的行程有一些狀況的話，可能今天剛好有這個半天的時間可以提早離開。