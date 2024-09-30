染紅馬治薇立院開「小草傳媒」直播　民眾黨撇清跟她沒任何關係

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涉收中國資金參選立委的民眾黨桃園市黨部前發言人馬治薇，日前被爆料以「小草傳媒」名義進入立法院開直播。對此，民眾黨立院黨團強調她的入院證並非黨團發出，總召黃國昌更質疑：「小草傳媒負責人是誰？跟民眾黨有關係嗎？如果小草傳媒負責人跟民眾黨沒有任何關係，用這樣影射的方式到底是要帶什麼風向？」民眾黨立院黨團今天在記者會中回應時事，針對民眾黨桃園市黨部前發言人馬治薇到立法院大開直播，被民進黨立委林楚茵質疑已釀成國安破口，黃國昌則回應，他不認識這個人，且據他掌握訊息，馬治薇跟民眾黨沒有任何關係；馬治薇如何跑進立法院，必須請立法院回答。至於馬治薇以「小草傳媒」名義直播，是否有吃民眾黨豆腐之嫌、傷及民眾黨形象？黃國昌則反問，「小草傳媒負責人是誰？跟民眾黨有關係嗎？如果小草傳媒負責人跟民眾黨沒有任何關係，用這樣影射的方式到底是要帶什麼風向？」馬治薇被民眾黨提名參選2024年立委，期間因涉嫌接受中國逾百萬元資助、提供我情治人員資料遭開除黨籍，一審更被桃園地院判刑8個月。