睡醒就領紅包！鴻海員工今早分紅獎金入帳　最高上看百萬元

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鴻海每年秋季發放年度分紅獎金，據悉今（30）日已匯入員工帳戶，今年股東會通過員工分紅82.66億元，已是連續3年成長，績效好的單位及員工可領到高達7位數的獎金。由於鴻海今（2024）年創下每股配發5.4元現金股利，不僅連續3年成長，更是寫下1991年上市以來新高，且今年截至目前為止，公司市值增加8成，也大幅提升股東權益，因此員工們也相當期待今年的分紅。鴻海每年9月底發放分紅獎金，依照旗下各單位以及員工個人績效表現進行分配。今年表現好的單位及員工，個人分紅應該可以維持去年百萬水準，部分員工分紅的成長比例可能超過1到2成。此外，今年還送出「鴻海50週年員工專屬紀念悠遊卡」，最高加碼6000元儲值金，這也是繼2019年發出45週年悠遊卡後，再次送員工限量紀念品。