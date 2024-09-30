大谷翔平可能隨主帥前往觀看外卡戰！道奇季後賽「先發輪值」確定

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洛杉磯道奇隊本季在國聯西區封王，他們目前在季後賽的的對手還沒有確定，將要等待外卡爭奪戰的結果出爐，才能知曉。根據報導，道奇日籍球星大谷翔平可能會和主帥Dave Roberts一起前往觀看外卡比賽，藉此來情蒐。而目前道奇隊季後賽投手輪值暫定為：Jack Flaherty、山本由伸、Walker Buehler和Landon Knack等4人。今天賽後，有美國媒體報導，道奇隊總教練Dave Roberts將前往觀看在10月6日開始進行的外卡（WC）比賽，該比賽將決定分區系列賽的對手。洛杉磯當地電視台《Sportsnet》的記者 David Bassey透露，目前還不清楚道奇隊有誰會隨Roberts一起去，但大谷翔平似乎有可能前往。國家聯盟的外卡資格爭奪戰非常激烈，由勇士隊、大都會隊和響尾蛇隊等3支球隊爭奪最後2個席位。大都會和勇士將在明（1）日進行一場雙重賽，３隊的命運將由這2場比賽的結果決定。目前，勇士、大都會的戰績都是88勝72敗，響尾蛇以89勝73負結束本賽季。大都會和勇士都擁有晉級外卡的魔術數字「M1」，並且都至少需要一場勝利才能晉級。換句話說，如果勇士和大都會各拿一勝，這兩隊將攜手晉級外卡系列賽；如果勇士隊連勝2場，勇士隊和響尾蛇隊將晉級外卡系列賽；如果大都會隊連勝2場，大都會隊和響尾蛇隊將晉級外卡系列賽。根據《Dodger Blue》透露的消息，Jack Flaherty、山本由伸、Walker Buehler和Landon Knack將是道奇隊季後賽的4名主力先發。而輪值調度方面，Flaherty、山本由伸預計擔任系列賽前兩戰的投手，Buehler投第3戰，Knack第4戰。對於對於交易後成為道奇下半季中流砥柱的Flaherty，該媒體如此寫道，「他整個賽季都持續保持著王牌水準，儘管在道奇隊有遇到一些挫折，但他仍然在輪換中保持領先地位。」至於山本由伸，《Dodger Blue》則稱其為「世界上最有才華的投手之一」，隨著賽季進行獲得了信心、數據也相當出色，並且有過參加世界棒球經典賽等大賽經驗，直言Flaherty、山本由伸組成的1、2號先發足以媲美世界上任何的兩名投手組合。也提到主帥Roberts對於Buehler和Knack相當信任，若兩人能投出表現，對於道奇季後賽之路將大有助益。