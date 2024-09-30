羽生結弦婚姻僅維持105天！超扯離婚理由曝光　粉絲轟：不是男人

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▲羽生結弦離婚原因引起外界關注與討論，紛紛痛批他「算什麼男人」。（圖／羽生結弦IG）

▲末延麻裕子4歲開始學小提琴，2019年和羽生結弦合作，關係變得熱絡。（圖／末延麻裕子官方YT）

日本花式滑冰金牌得主羽生結弦去年8月初閃婚，沒想到這段婚姻僅維持短短105天便宣布告吹，當時羽生結弦對外宣稱因不捨媒體和粉絲對女方的不當追逐和誹謗，為了保護對方才選擇分開，離婚原因令外界霧裡看花，相當傻眼。羽生結弦在社群網站上發布長文寫下：「在結婚的這段日子中，和妻子一起克服許多困難，但在這樣的生活中，彼此對於媒體的各種誹謗、狗仔跟蹤以及未經許可的報導行為而感到難以忍受。」因此在考量到彼此未來的幸福，他決定為這段婚姻劃下句點。消息曝光後瞬間引發討論，許多人不滿羽生結弦輕易放棄婚姻的行為，紛紛留言痛批：「算什麼男人」、「什麼樣的男人可以這麼輕易離開自己的妻子」、「什麼叫媒體的錯，真是荒謬」、「這男的到底怎麼回事。」據悉羽生結弦的妻子為小他8歲的美女小提琴家末延麻裕子，自4歲開始學習音樂，曾和經紀公司簽約、發行個人演奏專輯及演出音樂節目等，與羽生結弦2019年因同台演出而結緣。婚後末延麻裕子就沒有出席任何活動和表演，甚至將社群平台帳號刪除，默默在背後支持另一半。