山陀兒斷北迴、蘇花！立榮增開臨時班機　台鐵南迴全面開放站票

山陀兒颱風（國際命名KRATHON）朝台灣進逼，目前蘇花路廊預警封閉，台鐵北迴線也中斷。立榮航空今（30）日增開臨時加班機，台鐵將於今日加開5392次新自強號，南迴線對號列車全面開放站票。
山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）目前已發布「陸上警報」，外圍環流今（30）日會對北部、東半部帶來明顯雨勢，明後兩天（10/1、10/2）風雨最劇烈。
台鐵公司今（30）日2時30分成立一級應變小組及東區、南區應變分組，根據台鐵北迴線聯防回報，今晨6時55分K48-K56公路側已有三處泥流狀況，為確保行車安全，6時55分起暫停和仁＝崇德間所有列車。
台鐵宣布，配合山陀兒颱風陸上警報發布，為疏運花東地區滯留旅客，將於今日加開5392次新自強號，花蓮(12:49開)往新左營全車自由座，請旅客多加利用。另今日經由南迴線對號列車全面開放站票。
因應蘇花公路阻斷及台鐵東正線預防性封鎖影響往返花東陸路交通，為加強疏運旅客，立榮航空今日增開臨時加班機B7-9267台北-花蓮航班(16:30起飛)、B7-9268花蓮-台北航班(17:50起飛)，敬請旅客利用立榮航空官網或立榮航空APP查詢及購票。
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台鐵公司今（30）日2時30分成立一級應變小組及東區、南區應變分組，根據台鐵北迴線聯防回報，今晨6時55分K48-K56公路側已有三處泥流狀況，為確保行車安全，6時55分起暫停和仁＝崇德間所有列車。
台鐵宣布，配合山陀兒颱風陸上警報發布，為疏運花東地區滯留旅客，將於今日加開5392次新自強號，花蓮(12:49開)往新左營全車自由座，請旅客多加利用。另今日經由南迴線對號列車全面開放站票。
因應蘇花公路阻斷及台鐵東正線預防性封鎖影響往返花東陸路交通，為加強疏運旅客，立榮航空今日增開臨時加班機B7-9267台北-花蓮航班(16:30起飛)、B7-9268花蓮-台北航班(17:50起飛)，敬請旅客利用立榮航空官網或立榮航空APP查詢及購票。