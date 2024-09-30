10大爆紅台股榜出爐！光學大廠亞光奪冠　「這檔」超夯卻成遺珠

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受到8月日圓套利交易引發的資金退潮影響，台股在Q3進入「價跌」和「量縮」的整理階段。Yahoo奇摩股市App今（30）日公布的本季「10大爆紅台股」中，主要聚焦AI及能源概念股，光學大廠亞光，以及光碟廠錸德奪下冠亞軍寶座。10大爆紅台股榜出爐，AI及能源概念股成主要榜單核心。特斯拉供應鏈之一的光學元件廠亞光，搭上AI自駕車熱潮，帶動旗下車載鏡頭需求強勁，受投資人關注，奪下本季冠軍。積極轉型的光碟廠商錸德、穩居國內售電龍頭的雲豹能源，均受惠AI綠能風潮吸引投資人目光，分別佔據榜單前3名。台灣第3大ABF載板廠景碩積極拓展AI伺服器市場應用，且得益於高階運算需求增加的話題，排行第4；汽車機電設備廠和大積極布局AI機器人領域，排行第5。半導體設備商均豪和晶彩科（3535）皆受益於AI，上半年繳出漂亮業績受矚目，分別名列第6、第7。觸控面板設備廠TPK-KY近年積極布局綠電產業，及跨足太陽能儲能櫃領域，排行第8；傳動零組件廠業者羅昇則因半導體、自動化及綠能商機創下單月營收新高成焦點，排行第9；軟性銅箔基板廠台虹受惠於iPhone新款手機備貨需求，在法說會揭示樂觀的獲利預期獲關注，排行第10。此外，近期備受矚目的金融界大事「新新併」主角之一的新光金雖在第3季網頁總瀏覽量中居冠，但季成長幅度未能擠入前10，成爲本季的遺珠。2024年第3季10大爆紅台股榜，完整榜單如下：第1名：亞光第2名：錸德第3名：雲豹能源第4名：景碩第5名：和大第6名：均豪第7名：晶彩科第8名：TPK-KY第9名：羅昇第10名：台虹