山陀兒颱風來襲！全台「停班停課」查詢連結在這　颱風假一次看　

山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）目前已發布「陸上警報」，外圍環流今（30）日會對北部、東半部帶來明顯雨勢，明後兩天（10月1日、2日）風雨最劇烈，而是否停班停課的重要指標是「風雨預估」，中央氣象署在今天上午10時發布，「雨量部分」明天目前並未有縣市達標，「風力」則有恆春半島、蘭嶼綠島達標。上班族、學生相當關心會不會停班停課、放「颱風假」，先來了解颱風假的標準、會不會給薪、全台停班停課該去哪裡查詢？《NOWnews》一次報你知。
🟡颱風假的定義
《勞基法》中並未有「颱風假」，而是依據行政院發布的「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，若颱風帶來狂風、豪雨，顧慮民眾自身安全，故有停班、停課的防範措施。必須達到一定程度的「風量、雨量」，才會由各權責單位宣佈放假。
🟡停班停課颱風假由誰決定？
依據「天然災害停止上班及上課作業辦法」第 9 條規定，可以決定停止上班及上課之權責機關，如下：
◾直轄市轄區之機關、學校，由直轄市長決定發布。
◾縣（市）轄區之機關、學校，由縣（市）長決定發布。
而各直轄市、縣（市）政府也得依轄區地形、地貌、交通及地區性的不同，將前項權責授權所屬區、鄉（鎮、市）長決定發布，並應通報所在地區之直轄市或縣（市）政府。
🟡颱風假標準
依據「天然災害停止上班及上課作業辦法」第 4 條規定，依據氣象預報，只要「風量、雨量」兩者其中一者有達停班停課標準，但若風、雨量都未達到停班停課基準，但是受地形、雨量影響，導致交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，也是有停班停課的可能性。
◾颱風假「風量」基準：颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力達7級以上或陣風達10級以上」時即達颱風假標準。
◾颱風假「雨量」基準：依據氣象預報或實際觀測，降雨量達各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時，像大台北地區未來24小時累積雨量預測為350毫米，苗栗、台中、高雄市則為山區累積雨量200毫米，平地350毫米。
🟡颱風假發布的時間點
◾「隔天」是否停班停課：前一天晚上19:00~22:00發布。
◾「當天」是否停班停課：當天早上04:30前發布。
◾下午、晚間」是否停班停課：當日10:30前發布。
除上述時間外，各通報權責機關得視實際情形，隨時發布。
🟡各地颱風停班停課查詢方式
◾新聞媒體
◾行政院人事行政總處」網站
◾民眾洽詢天然災害停止上班及上課各地方政府電話
◾付費服務專線0203-001-66
🟡颱風假員工不給薪、不扣全勤
「颱風假」不是勞基法規中正規的假別，因此只能依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》中的規範，勞工可因為安全因素不出勤到班，但雇主不得處罰，例如：扣全勤獎、記曠職、自動計入事假等。
🟡颱風假上班，薪水計算方式
◾ 颱風假為「工作日」：依照勞動部的準則，員工有上班就是正常給薪，沒上班就是沒給薪資也是合法。
◾颱風假為「休息日」：若颱風假剛好是「休息日」時，雇主要按照規定，發給員工加班費。
🟡工作地、居住地或上班途中任ㄧ轄區停止上班即可停班停課
勞動部重申，依照「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，颱風發生時，如工作地、居住地或上班必經途中任一轄區停止上班，即可停班停課。
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《勞基法》中並未有「颱風假」，而是依據行政院發布的「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，若颱風帶來狂風、豪雨，顧慮民眾自身安全，故有停班、停課的防範措施。必須達到一定程度的「風量、雨量」，才會由各權責單位宣佈放假。
🟡停班停課颱風假由誰決定？
依據「天然災害停止上班及上課作業辦法」第 9 條規定，可以決定停止上班及上課之權責機關，如下：
◾直轄市轄區之機關、學校，由直轄市長決定發布。
◾縣（市）轄區之機關、學校，由縣（市）長決定發布。
而各直轄市、縣（市）政府也得依轄區地形、地貌、交通及地區性的不同，將前項權責授權所屬區、鄉（鎮、市）長決定發布，並應通報所在地區之直轄市或縣（市）政府。
🟡颱風假標準
依據「天然災害停止上班及上課作業辦法」第 4 條規定，依據氣象預報，只要「風量、雨量」兩者其中一者有達停班停課標準，但若風、雨量都未達到停班停課基準，但是受地形、雨量影響，導致交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，也是有停班停課的可能性。
◾颱風假「風量」基準：颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力達7級以上或陣風達10級以上」時即達颱風假標準。
◾颱風假「雨量」基準：依據氣象預報或實際觀測，降雨量達各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時，像大台北地區未來24小時累積雨量預測為350毫米，苗栗、台中、高雄市則為山區累積雨量200毫米，平地350毫米。
🟡颱風假發布的時間點
◾「隔天」是否停班停課：前一天晚上19:00~22:00發布。
◾「當天」是否停班停課：當天早上04:30前發布。
◾下午、晚間」是否停班停課：當日10:30前發布。
除上述時間外，各通報權責機關得視實際情形，隨時發布。
🟡各地颱風停班停課查詢方式
◾新聞媒體
◾行政院人事行政總處」網站
◾民眾洽詢天然災害停止上班及上課各地方政府電話
◾付費服務專線0203-001-66
🟡颱風假員工不給薪、不扣全勤
「颱風假」不是勞基法規中正規的假別，因此只能依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》中的規範，勞工可因為安全因素不出勤到班，但雇主不得處罰，例如：扣全勤獎、記曠職、自動計入事假等。
🟡颱風假上班，薪水計算方式
◾ 颱風假為「工作日」：依照勞動部的準則，員工有上班就是正常給薪，沒上班就是沒給薪資也是合法。
◾颱風假為「休息日」：若颱風假剛好是「休息日」時，雇主要按照規定，發給員工加班費。
🟡工作地、居住地或上班途中任ㄧ轄區停止上班即可停班停課
勞動部重申，依照「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，颱風發生時，如工作地、居住地或上班必經途中任一轄區停止上班，即可停班停課。
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