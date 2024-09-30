山陀兒颱風來襲！台鐵加開自強號「花蓮到新左營」全車自由座疏運

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山陀兒颱風來勢洶洶，花蓮鐵公路出現土石流及泥流，台鐵今（30）日宣布自6點55分起暫停和仁＝崇德間所有列車，另東部幹線對號車蘇澳新到花蓮間也停駛，區間車和仁或和平站到新城區停駛，南迴線下午3點起停駛。同時，為了提早撤離旅客，台鐵公司表示，將加開花蓮到新左營全車自由座列車，南迴線列車也全面開放站票。台鐵公司表示，配合山陀兒颱風陸上警報發布，為疏運花東地區滯留旅客，已於今日加開5392次新自強號，自中午12點49分從花蓮開往新左營，全車採取自由座，另今日由南迴線對號列車全面開放站票。台鐵公司表示，自發布海上颱風警報之日起到解除海上颱風警報之日為止，購買上述期間內各級列車車票的旅客，可自乘車日起一年內持未經使用的車票，到各車站辦理退票，可享有免收手續費。此外，台鐵今日清晨6點55分，K48-K56公路側已有三處泥流狀況。因此，為了確保行車安全，已暫停和仁＝崇德間所有列車，東部幹線對號車蘇澳新到花蓮間、區間車和仁到新城間都停駛，南迴線下午3點起停駛，請旅客特別留意列車相關資訊。