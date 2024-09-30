憂心中颱山陀兒直撲西部釀災　盧秀燕：歷來傷害最大都是秋颱

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颱風「山陀兒」來勢洶洶，大部分氣象預報從巴士海峽登陸南部，再穿越陸地沿台灣東邊直上北，中部地區影響應該最小。但台中市長盧秀燕認為，颱風路線瞬息萬變，她很擔心「山陀兒」若從台灣海峽上來，對中部地區將有致災影響，除了指示抽水站全面整備，今早全市各區公所已開始發放沙包。台中市長盧秀燕指出，氣象專家預估山陀兒是「中颱中的強颱」，風雨可能不小，一般颱風有「護國神山」擋著，但秋颱往往動向不定，以往對台灣造成重大傷害者多是秋颱，且「山陀兒」經過巴士海峽之後有點往上走，目前離高屏地區非常近、動向未明，她很擔心「山陀兒」瞬息萬變，如果從台灣海峽上來，對中部地區可能有很大影響。盧秀燕說，雖然目前氣象專家指「山陀兒」颱風對南部會有影響，但中部也不能掉以輕心，台中市政府前兩天即密切注意「山陀兒」動向，高美濕地露營區從今天到10月4日預防性閉園5天。5座大型抽水站及5座臨時抽水站都已準備就緒，另還有241台移動式抽水機，希望有備無患；今早8時起，全市區公所已開始發放沙包，共2萬個，有需要的民眾可以領取。