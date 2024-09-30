山陀兒鬼切可怕！「最會閃颱風超商」整間又搬走　緊急撤離躲風雨

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▲最會閃颱風的超商萊爾富貨櫃門市「三重美堤店」，正在進行撤離作業中。（圖／萊爾富提供）

▲除了撤離商品，廠商也抵達將運走收銀、咖啡機等設備。（圖／萊爾富提供）

▲預計最快今天下午還將門市「整間店搬走」。（圖／萊爾富提供）

今年第18號颱風「山陀兒」（Krathon，泰國提供）路徑持續向台灣逼近、一度鬼切急轉，中央氣象署今（30）日凌晨2時發布「海上陸上警報」，颱風暴風圈可能在18小時後接觸台灣陸地。超商萊爾富已啟動防颱作業，尤其位在三重重新橋下的貨櫃門市「美堤店」最會閃颱風，已展開撤離作業，準備「整間店搬走」緊急撤離躲風雨。根據中央氣象署表示，中度颱風「山陀兒」強度持續增強，但速度依舊相當緩慢，。位於三重重新橋下的萊爾富貨櫃門市「三重美堤店」，已收到新北市政府高灘地工程管理處通知，須進行撤離作業。萊爾富「三重美堤店」今日上午10:30門市膠籃到位，已開始撤離商品；稍早12:00設備廠商也抵達，收銀、咖啡機等物品開始進行撤離。目前預計13:00門市商品及機台撤離完畢；15:00預計開始進行門市本體撤離；還有堆高機作業也將排隊進行。據了解，萊爾富「三重美堤店」由於位在堤防外，且整體門市是由大型貨櫃設計而成的空間，評估難以抵擋颱風的猛烈風雨，因此每年遇到颱風侵襲時，就會「整間店」搬家撤離躲避風雨。