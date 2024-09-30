山陀兒颱風「明天急轉彎」！氣象署：不排除變強颱　週三登陸高屏

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▲今年第18號颱風「山陀兒」持續逼近，明日至週四上半天，將會是風雨影響最劇烈的時段。（圖／中央氣象署）

中度颱風「山陀兒」（Krathon，泰國提供）目前仍在台灣東南方海面往西移動，中央氣象署簡任技正伍婉華表示，山陀兒颱風移動速度仍較緩慢，目前結構扎實，是很完整的中度颱風，，山陀兒颱風，明日至週四上半天，將會是風雨影響最劇烈的時段。據氣象署資料，山陀兒颱風今天上午11時中心在鵝鑾鼻東南方約210公里海面上，以每小時9轉5公里的速度，向西北西轉西北前進，近中心最大風速每秒45公尺，相當於14級風；瞬間最大陣風每秒55公尺，相當於16級風，七級風平均暴風半徑200公里，十級風平均暴風半徑70公里。伍婉華說明，今天天氣「東西兩樣情」，東半部有豪雨發生，基隆北海岸、大台北山區有局部大雨，氣象署已針對東半部及北部等9縣市發布「豪雨特報」；但西半部因位處於背風側，天氣穩定之外甚至要小心焚風及高溫影響，苗栗、台中、彰化要注意攝氏36度以上氣溫。伍婉華提醒，明天至週四上半天風雨影響最為顯著，東半部今天開始就有顯著雨勢，北部、南台灣明天中午後雨勢加大，都要嚴防局部豪雨以上等級降雨；風力部分，蘭嶼、綠島易有10至12級強陣風，恆春半島也有9至10級強陣風，新竹以北、東南部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖也有8至9級強陣風。