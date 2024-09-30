疑涉浮報助理費　黃紹庭今凌晨遭檢方聲押禁見

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高雄市議員黃紹庭疑涉嫌浮報助理費，9月26日服務處及住家等地遭檢調搜索，總計帶回17人，其中服務處周姓副主任遭聲押後無保請回，另有6名被告分別以2萬、30萬元交保後傳。黃紹庭直至昨29日下午2時返台，高雄地檢署隨即將黃員拘提到案。今（30）日零時5分晚間移送高雄地檢署複訊後，依《貪汙治罪條例》將黃員聲請羈押禁見，預計今天下午召開羈押庭。地檢署表示，有關黃姓被告部分於今日零時5分許移送該署複訊，經檢察官訊問後，認為涉犯「貪污」治罪條例等罪嫌「有逃亡之虞及串證滅證」等情事。已經於今天零晨4時諭知聲請羈押禁見，並送交臺灣高雄地方法院審理。另外，有關周姓服務處副主任因涉案情節重大遭到聲押，但地院27日召開聲押庭時認為周女罪證不足無保請回，對此檢方表示，於上周五已當庭提出抗告，並於今日提出補充理由書。檢調人員9月26日兵分10路分別至高市議員黃紹庭住處和服務處搜索，帶回包括黃紹庭父母、服務處人員等共17人，初步調查涉及浮報金額達數百萬元，其中6名被告訊後分別以新台幣2萬至30萬元交保候傳，服務處周姓副主任則遭聲押，經法院裁定無保請回，檢方已研議提出抗告。黃紹庭於27日上午透過國民黨高雄市議會黨團媒體群組發出聲明表示，他本人於26日上午出境，是既定個人行程，絕無所謂檢調洩密、畏罪潛逃或行蹤成謎等情事。且第一時間主動致電檢調承辦人說明，待事務處理完畢立即返國到案說明。28日黃紹庭自錄影片澄清絕對沒有所謂檢調洩密、畏罪潛逃或行蹤成謎的狀況，下飛機後知道辦公室、住處被搜索，便主動致電檢調說明行程，強調此次出國為既定行程，事情辦完1、2天後就會回到台灣。黃紹庭在昨天下午2時從香港搭機返台，人一落地，高雄地檢署檢察官便指揮調查局人員，對被告黃紹庭逕行搜索，查扣相關證據，並執行拘提。雄檢強調，將依法積極追查相關事證，以釐清犯罪事實。