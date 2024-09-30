中職戰報Week 26／東洋野球衝擊中職　平野惠一率中信奪季冠軍

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中信兄弟總教練平野惠一首度執教第一個球季，就拿到下半季冠軍。（圖／中信兄弟提供）

▲台鋼雄鷹在831洋將大限前，找來日籍投手吉田一将把守最後防線。從8月25日開始在一軍出賽，吉田一将共出賽了14場，截至目前為止防禦率仍為0，且上周台鋼雄鷹4場出賽，他通通都有上場，合計投4局無失分，只被擊出2支安打。（圖／台鋼提供）

▲統一獅王牌投手、中職勝投王潘威倫，在上周舉行引退賽。與前一周的周思齊相同，引退賽的規劃都是周末2戰，球迷們自然會將這2名球星的引退儀式拿來相比，網路上正反意見皆有。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.29）

中華職棒今年的下半季冠軍，在第26周賽程出爐。中信兄弟靠著堅強的長打火力，奪下下半季冠軍，也連帶確認了本季的季後賽，將由中信兄弟、統一獅與樂天桃猿3隊來爭冠。雖然季後賽球隊已確定，但新兵台鋼雄鷹，在球季後段找到了穩定的終結者吉田一将，球團試圖留下這位終結者，好為明年做準備。中信兄弟雖然上周只繳出3勝2敗的戰績，不過近期在下半季的爭冠時刻，還是盡可能地維持5成勝率，穩定保持下半季的戰績領先，昨天更是8比5擊敗樂天桃猿，拿到下半季的冠軍，同時也確定今年將由中信兄弟、統一獅與樂天桃猿3支球隊進軍季後賽。上半季中信兄弟雖然全聯盟最佳的38支全壘打，但受制於安打串聯不佳，牛棚穩定性不足，僅以32勝28敗、勝率5成33排名第3。到了下半季後，中信兄弟長打火力依舊，團隊得分效率更優異，目前39轟、253得分，都是下半季聯盟第1；加上強力洋投掩護牛棚，勝利組的呂彥青與吳俊偉表現比上半季要好，幫助中信兄弟不僅穩坐下半季榜首，甚至還有機會奪下全年第1，保送台灣大賽。首年執掌兵符的總教練平野惠一，在野手群的規劃是今年中信兄弟能夠保持火力的關鍵人物之一。除了找來Driveline系統的丹尼爾擔任打擊教練之外，過去平野惠一擔任過農場總監、野手統籌教練，對於年輕球員有不同見解，他今年擔任總教練後，試圖戰績與養成兼具的方式，讓許多年輕球員有出賽空間，甚至希望做到「讓大家都有一軍的體驗」，年輕球員如果體認到與一軍的差距後，回到二軍就能夠更有動力去加強自己。像是新秀楊祥禾，在江坤宇受傷時直接成為接替的游擊手；球隊陣中力量數一數二的曾頌恩，今年就獲得許多出賽機會；宋晟睿有好表現時，直接給予大量的出賽場次。除了這些鼓勵式的安排，平野恵一也在這些年輕球員表現不佳，或是場上態度不理想時，直接給予換下場，或是立即性的提醒，恩威並施、私下沒架子，都讓年輕球員在場上更敢放手去打，卻也始終戰戰兢兢。資深球員部份，平野惠一也試著找尋其他定位，讓他們成為年輕球員的輔助。像是張志豪作為右投先發時的核彈頭、或是需要長打的關鍵代打；詹子賢則是左投先發時的開路先鋒、或是需要適時安打的代打者。王威晨受傷時，大膽起用春訓完全沒練三壘的許基宏擔任三壘手，都是在了解球員背景之下，所因應戰局做得定位調整。當然，今年的中信兄弟並非沒有弱點，本土投手群本季表現不穩定，沒有適合的4、5號先發，以及牛棚投手群總是一下好一下壞，這在季後賽來說都是不安定的因素。但作為首度擔任總教練的平野恵一來講，以養成與戰績兼俱的模式，能拿到季後賽門票，甚至衝擊年度第1，這已是不簡單的成績。中信兄弟最終想要奪冠，還是得看打擊能否掩護投手戰力，靠強攻火力劍指冠軍。台鋼雄鷹在831洋將大限前，找來日籍投手吉田一將把守最後防線。從8月25日開始在一軍出賽，吉田一將共出賽了14場，截至目前為止防禦率仍為0，且上周台鋼雄鷹4場出賽，他通通都有上場，合計投4局無失分，只被擊出2支安打，若台鋼雄鷹早點簽下吉田一将，或許戰績不僅於此。今年台鋼雄鷹首個一軍賽季，在洋投規劃上就有安排終結者的定位，也是為了效法當年味全龍田澤純一的定位，希望在戰力與其他球隊有落差的狀況下，只要有贏球的機會就要穩穩拿下。不過原終結者雷公球速雖快，控球卻不穩定，無法達到安定軍心的作用，台鋼雄鷹因而把目標放到日籍後援投手的身上。吉田一将今年效力日職二軍的Oisix新潟天鵝之皇隊，比賽強度比獨立聯盟高，出賽34場，防禦率2.34的成績具參考價值，加上日職生涯大多以中繼為主，因而成為台鋼雄鷹的瞄準目標。等到731日職註冊大限結束後，吉田一将少了本季重返日職的目標，才考慮中華職棒台鋼雄鷹所開出的機會。雖然帳面上，吉田一將的三振率並不高，但其實揮空率是聯盟頂級的27.9%，有著日本投手優異的控球傳統，加上犀利的滑球與指叉球，打者往往快速形成球數落後局面。即便勉強把球碰進場內，也常常形成無效攻擊，讓吉田一将投球效率極佳，目前完整1局的出賽數共有11場，其中共有8場比賽用球數不超過15球，投球效率毋庸置疑。此外過往在日職扛過勝利組的經歷，單季2度超過50場出賽，連投的經驗豐富，吉田一將也懂得如何去調整自己的狀況。上周4場出賽，其中26至28日，更是連3天出賽，但即便如此，28日的投球內容依舊輕鬆寫意，僅用14球抓到3上3下，在4分差的時候關門成功，一點都不拖泥帶水，幫助球隊贏下比賽。而這樣的投球內容，就是年輕的台鋼雄鷹想要的結果。本季台鋼雄鷹在季前補強了許多資深投手，包括王躍霖、賴鴻誠、許峻暘，表現都不如預期，在牛棚需要仰賴年輕的黃群、伍祐城之時，若有吉田一将這樣可靠的老將，會讓年輕投手更放膽去投、教練團更有安定感，也因此台鋼雄鷹已開始與吉田一将談約，希望明年能夠留下這位可靠的終結者。統一獅王牌投手、中職勝投王潘威倫，在上周舉行引退賽。與前一周的周思齊相同，引退賽的規劃都是周末2戰，球迷們自然會將這2名球星的引退儀式拿來相比，網路上正反意見皆有。舉辦引退儀式，對於後勤人員來講一向是大考驗，畢竟中職球團後勤人員人數與國外球團相比，往往每個人都是多工運作。在規劃內容時，球團人員常希望把傳奇球星的引退儀式做好也做滿，但通常做得太多，會讓整個內容太繁雜，渲染力打折扣。畢竟整個引退儀式的重點與主角，還是球員本身，球員的特質能否真實呈現，才是引退儀式最重要的精髓。以球迷常提起「感動人心」的引退儀式，像是中信兄弟官大元、統一獅張志強或是高國慶，都是因為完全呈現球員特質，且過程簡單隆重。官大元上投手丘來準備中繼任務、張志強為了家鄉告別職棒的演說、高國慶在引退儀式裡帶領大家跳舞，都符合其在球隊的形象與球迷的印象。相信未來一定還會有各隊的資深球員告別舞台，繼續考驗著球團後勤人員的規劃。贊助廠商很重要，球員想感謝的人肯定很多，Rundown希望能夠做好做滿，票房能創造最大效益，這些都是球團在乎的點。可是球迷只想要一個能夠喚回青春記憶的引退儀式，因為這些傳奇球星都成載著過往的點點滴滴，畢竟感動人心的不是燈光效果或是橋段，而是過往的那些回憶。