方志友殺青就醫！「老公們」楊銘威、鄭元暢搶男配：手心背都是肉

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▲方志友（左一）在《有生之年》入圍最佳女配角，劇中老公鄭元暢（左二）、劇中兒子謝展榮（左三）入圍戲劇節目最佳新人。（圖／翻攝方志友臉書）

▲《有生之年》劇中母子檔方志友（左起）與謝展榮雙雙入圍金鐘獎。（圖／TVBS提供）

方志友去年奪下金馬最佳女配角，今年因TVBS《有生之年》入圍金鐘戲劇節目女配角獎，喜上加喜，不過她近期才剛殺青鬼片，身體突然亮紅燈，重感冒去掛急診，今（30）日出席金鐘媒體茶敘，她一開口就有濃濃鼻音，更透露近期要去廟裡拜拜。而劇中「兒子」謝展榮也一起出席，頂著一顆平頭十分有個性。方志友就醫後打點滴，醫生診斷是病毒感染，全身發癢，現在一直都頭暈，食慾不佳，看起來又瘦了一大圈，她說：「金馬獎之後一直瘦身，雖然拍戲比較忙，但一直都有飲食控制，所以看起來比較瘦。」至於金鐘紅毯戰袍，她目前還沒試裝，被問可露哪裡？她先玩笑：「露我美麗臉蛋。」之後坦言心中一直有公主夢，希望穿澎澎裙走紅毯，馬上被一旁經紀人打槍。方志友劇中和鄭元暢飾演夫妻，鄭元暢入圍金鐘戲劇節目最佳男配角，戲外「真實老公」楊銘威也以《此時此刻》入圍同獎項，看好誰得獎？方志友說：「手心手背都是肉，不要問我這問題。」至於要跟哪一個老公走紅毯，她回：「沒關係，都可以，我沒有什麼選擇困難。」她也分享，得知入圍當下，老公楊銘威正帶小孩游泳，回家第一件事就是請她煮瘦身餐，被問得獎機率，她說：「要得一起得，不過得不得獎是一回事，入圍就是肯定，感謝一路上的貴人，分享這個榮耀。」