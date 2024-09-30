快訊／江蕙5000張門票15分鐘被搶光　粉絲看「再排隊56分鐘」急哭

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▲江蕙台北大巨蛋國慶晚會表演一票難求，大部分民眾未能成功搶到票。（圖／江蕙臉書）

▲國慶晚會免費門票索取頁面，時間一到便出現載入中的圖案，並提醒民眾目前在線人數過多，請耐心等待。（圖／udn售票網）

▲一按重新整理鍵，系統要求民眾重新排隊，時間從56分鐘、1小時以上不等。（圖／udn售票網）

63歲國寶級台語歌后江蕙（二姐）封麥9年，日前點頭於10月5日台北大巨蛋國慶晚會復出開唱，5000張免費門票今（30）日中午12點在「udn售票網」開放線上索取，一如所料，才經過15分鐘，系統即顯示門票已經全數被索取完畢，還有網友哀號，一按重新整理鍵就被要求重新等待近1小時或超過1小時。《NOWnews今日新聞》記者註冊會員後，提前開啟「113年國慶晚會在臺北」索票網頁，但12點一到頁面便卡住，loading的圖示緩慢跑動，且只要一按重新整理，系統就會顯示「因目前進站人數過多，請您耐心等待，建議您保留此視窗」、「重新排隊56分鐘」，稍早，12點15分，系統宣布門票全部索取一空。各大論壇目前已經湧入大批網友留言：「UDN售票網有自己的玩法欸，這應該是我看過最無厘頭的排隊方式了！完全不需要點，時間到自動排隊，誰可以解釋一下，為什麼同時間開的兩台電腦，等待時間會差這麼多」、「看得到拿不到的國慶晚會，看來就是跟二姐無緣...」、「等10分鐘，又重來要等一小時，放棄了！」不過也有許多網友完成不可能的任務，開心分享：「張惠妹搶不到，幫爸媽搶國慶晚會，江蕙搶到了」、「禮拜六國慶晚會看起來！我江蕙腦粉，為了搶票跑來網咖，網速五星好評」、「搶完收工！禮拜六聽江蕙重出江湖！」呈現幾家歡樂幾家愁的狀況。